Ingredientul din bucătărie care ar putea deveni combustibilul viitorului. Ce secret ascunde

Mulți nu știu, dar există un ingredient pe care toată lumea îl are în bucătărie și pe care majoritatea îl folosim dat fiind faptul că se află în compoziția unor produse de curățat aflate pe piață. Despre ce e vorba, care sunt beneficiile lui și ce secret ascunde?

Ingredientul minune din bucătărie. Ar putea să devină combustibilul viitorului

Un test cu o tehnologie revoluționară are în loc în Copenhaga zilele acestea. Cu ajutorul său se va putea verifica fiabilitatea unui motor de capacitate mare alimentată cu amoniac ce ar putea să fie folosit pe scară largă în comerțul maritim al viitorului, arată BBC. Specialiștii încearcă să facă motorul înalt de trei etaje să funcționeze pe amoniac lichid. Ingredientul e periculos dacă nu e gestionat cum trebuie și are un miros neplăcut, dar partea pozitivă este că are avantajul de a nu polua. Organizația Maritimă Internațională vrea să îmbunătățească nivelul emisiilor până în 2050, față de istoricul din 2008, iar pentru asta e nevoie de trecerea pe energie verde. Brian Soerensen, cercetător de la Man Energy Solutions, susține că sunt mai multe variante analizate, dar cea mai de succes a reieșit că este amoniacul. Amoniacul nu conține carbon, astfel că poate să ardă fără să emită dioxit de carbon. Compania speră ca până în 2024 să intaleze un motor pe bază de amoniac pe o navă, primele modele fiind cel mai probabil hibride.

Amoniac – nu e la fel de bogat din punct de vedere al energiei cum e combustibilul clasic, dar mai dens decât hidrogenul. Poate să fie păstrat în stare lichidă la minus 34 de grade, dar și la temperaturi înalte (treuie doar să fie ținut sub presiune pentru varianta a doua).

Hidrogenul – Se folosește deja la automobile, trenuri și avioane, e ieftin, dar greu de gestionat din cauza că trebuie ținut la temperaturi de minus 235 de grade Celsius.

Problemele indicate de ingineri

Probleme: Amoniacul ars produce nitrați oxizi, care poluează, iar prin evacuare sa trebuie să curețe acele urme. Este toxic și de aceea trebuie umblat cu foarte mare grijă cu el.

„Deja e transportat pe mare, ştiu cum să ne purtăm cu el, dar ca marfă, nu ca un combustibil”.

-Întrebuințări ale amoniacului

Amoniacul anhidru (fără apă) este utilizat ca îngrășământ agricol

Îndepărtează petele și stropii de grăsime

E utilizat pentru a curăța ușor cuptorul

Curăță covoarele și mochetele

Poate să fie folosit în stare optimă la curățarea rufelor

Curăță plăcile de gresie sau faianța

Spală murdări din pantofii de pânză

Elimină mirosurile de mucegai și umezeala

Curăță pardoselile din lemn și mobilierul