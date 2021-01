Informații de ultimă oră după ce Ilie Năstase a bătut-o pe soție. Ce a făcut Ioana, chiar azi

Ce a făcut Ioana azi? Soția lui Ilie Năstase e atent urmărită, după episodul violent petrecut în familia lor. Care sunt ultimele informații despre situația controversată în care se află cei doi soți?

Ce a făcut Ioana Simion azi? Noutăți din mariajul ei cu Ilie Năstase

Lucrurile au scârțâit serios în familia Năstase, după episodul violent adus în prim-plan chiar de Ioana. Zilele au trecut, iar se pare că soția lui Ilie Năstase a decis să șteargă totul cu buretele, astfel confirmând azi împăcarea cu partenerul ei cu ajutorul unei fotografii de pe rețelele de socializare.

În imaginea cu pricina se pot observa trofeele și premiile celebrului sportiv, semn că cei doi și-au rezolvat problemele de cuplu și zilele îi găsesc împreună, în căminul conjugal.

Amintim că frumoasa brunetă a mărturisit în cadrul unui interviu faptul că soțul ei a supus-o la violențe greu de imaginat, motiv pentru care s-a temut pentru viața ei. Speriată, aceasta a plecat din imobilul comun cu hainele pe care le avea pe ea direct la Constanța.

Ce povestea femeia despre violențele la care a fost supusă?

„O ploaie de palme! Folosesc aceşti termeni ca să păstrez cât de cât decenţa. Nu mi s-a întâmplat aşa ceva în viaţa mea. Pentru că nu ştiam dacă mai ies vie, am chemat poliţia. Am ieşit pe uşă, m-am urcat în maşină şi am plecat direct spre Constanţa. Eu nu i-am dat lui nici un motiv pentru acest comportament, însă pot să spun că este un om extrem de influenţat.

Sunt anumite persoane care au influenţă asupra lui, iar aici nu vorbesc de prieteni, pentru că prietenii lui mă respectă. Prefer să tac, nu zic mai multe. Dar nu i-am dat motive să se comporte aşa. Tind spre divorţ. Voi vedea perioada următoare ce voi face clar”, povestea în amănunt actuala parteneră a fostului tenismen.

