Informații de ultimă oră. Ce s-a întâmplat, de fapt, cu femeia din Bacău care a murit după ce s-a vaccinat

Noi detalii în cazul femeii din Bacău ce s-a stins din viață exact în ziua în care s-a vaccinat. Ce a pățit aceasta și care sunt informațiile deținute de UPU-SJU Bacău?

Andrei Baciu, secretar de stat în Ministerul Sănătății, a venit cu precizări despre cazul care a șocat o țară întreagă. Oficialul a adus mai multe detalii pentru Știrile Pro TV. Vicepreședintele Comitetului Național de Coordonare a Activităților de Vaccinare a precizat că nimeni nu se gândea la posibilitatea unei asemenea tragedii.

Femeia a avut un comportament normal după administrarea serului, chiar și la 15 minute după, timp în care a așteptat în incinta instituției medicale, precum prevede protocolul. Aceasta a început să acuze stări de rău atunci când a părăsit centrul de vaccinare, moment în care a fost preluată de o ambulanță. Ulterior, pacienta a intrat în stop cardio-respirator, iar încercările medicilor de a o salva au fost în zadar.

”Este, într-adevăr, o situație nefericită. Condoleanțe familiei, în primul rând. Din câte știm, din datele pe care le avem, persoana respectivă s-a prezentat la centrul de vaccinare care era în incinta unui spital. Procesul de vaccinare s-a desfășurat în mod normal.

În perioada post-vaccinare nu a apărut nicio alterare a stării de sănătate. Pe cale de consecință, respectiva persoană a părăsit centrul de vaccinare și ulterior, în incinta aceluiași spital, starea de sănătate s-a alterat. A fost preluată de ambulanța de la fața locului și a fost transportată la unitatea de primiri urgențe, unde din nefericire a intrat în stop cardio-respirator și …”,a precizat medicul Andrei Baciu pentru Știrile Pro TV.

„Pacienta s-a prezentat cu simptomatologie care a impus acordarea asistentei medicale de urgenta in contextul multiplelor comorbiditati existente. La examenul clinic si paraclinic efectuat in cadrul Unitatii de Primiri Urgente-SJU Bacau, pacienta a fost diagnosticata cu tulburare majora de ritm cardiac care nu a raspuns la manevrele de resuscitare si care a determinat decesul. Tinând cont de antecedentele patologice, evoluția pe perioada observării postvaccinale, respectiv datele clinice si paraclinice inregistrate in UPU-SJU Bacau, nu se susține decesul ca fiind o reacție adversă postvaccinală indezirabilă. Astfel, nu s-a stabilit o legătură de cauzalitate cu vaccinarea, ceea ce încadrează cazul în categoria evenimentelor coincidente.”

UPU-SJU Bacau