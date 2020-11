Împăcarea momentului în showbiz. Și-au mai acordat o șansă: „Nu poate să stea fără mine”

Este împăcarea momentului în showbiz. Cele două vedete și-au mai acordat o șansă. Este vorba despre Livian și Florentina. Aceasta din urmă a spulberat orice urmă de bănuială cu ultima postare de pe rețelele de socializare.

Livian de la Puterea Dragostei nu poate sta fără Florentina. Ce au făcut cei doi în ultima perioadă

Florentina le-a arătat tuturor că relația cu Livian este la fel de unită în continuare, chiar dacă cei mai mulți dintre fanii loc virtuali îi dădeauca și despărțiți. Astfel, câștigătorul sezonului doi Puterea dragostei a postat o fotografie la secțiunea de Instastory, pe care a repostat-o de la iubita lui, Florentina.

Cei doi apar mai relaxați ca niciodată, în timp ce poartă o conversație într-un apel video. Florentina a ținut să precizeze faptul că iubitul ei nu poate să reziste fără ea. ”Nu poate să stea fără mine”, a scris șatena în dreptul pozei. În ciuda tuturor gurilor rele, Livian și Florentina au demonstrat că sunt în continuare de nedespărțit.

Unde a dispărut Bianca Comănici

Pe de altă parte, Bianca Comănici și-a îngrijorat fanii cu absența ei de pe rețelele de socializare în ultima perioadă. Vedeta a povestit, într-un videoclip postat pe contul ei de Youtube, că a simțit nevoia să se axeze mai mult pe carierea ei și pe o…dragoste imposibilă. Frumoasa bunetă a dat de înțeles că a fost în Cluj, unde locuiește fostul ei iubit, Livian.

”Este vorba despre o dragoste, o dragoste imposibilă. Eu vreau să cred că este un sfârșit pentru mine, nu știu dacă este sfârșit și pt altă persoană, dar pentru mine da. În ultima vreme nu m-am concentrat pe carieră, am stat foarte mult în casă, am refuzat multe colaborări, am ales să mă ocup de mine. Nu m am focusat pe ce am avut de făcut. Am ingnorat multe lucruri pentru că nu mă puteam concenta, nici acum nu mă pot concenta. Trebuie să prind puteri să mă ridic. O vreme mi-a fost ușor, m am legat de niște lucruri care poate că nu erau adevărate, îmi băgăm în minte niște lucruri doar că să mi treacă”, a povestit Bianca Comănici.

Florentina îl face pe Livian să spere la dragoste

Livian Pop a recunoscut mai în glumă, mai în serios, că într-adevăr Florentina este cea care l-a făcut să spere din nou la dragoste. Cei doi au petrecut destul de mult, iar în ultima vreme, iar în cel mai recent vlog al clujeanului aceștia chiar s-au sărutat.

”Nu putem fi împreună tot timpul. Mă întrebați de ce ne comportăm de parcă am fi de 2 ani împreună. Noi suntem non-stop împreună pentru că nu vrea să mă lase, nu vrea să plece”, a declarat Livian.

Cei doi au petrecut o noapte la munte

De asemenea, fostul concurent de la Puterea dragostei le-a dezvăluit prietenilor virtuali că a plecat într-o escapadă la munte alături de Florentina. Cei doi au luat cina într-un restaurant din Brașov, după care au petrecut noaptea împreună.