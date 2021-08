Imagini senzaționale cu Florin Cîțu în New York. Ce făcea acolo premierul României FOTO

Florin Cîțu a intrat rapid în atenția presei după ce în spațiul public a apărut informația conform căreia a fost în închisoare în America, pentru că a condus sub influența alcoolului.

Imagini senzaționale cu Florin Cîțu în New York

Premierul a explicat că este o chestiune veche de mai bine de 20 de ani. Ca răspuns la valul de critici pe care îl primește constant privind scandalul arestării sale în SUA, politicianul a făcut un gest uimitor.

El a postat pe pagina lui de Facebook imagini în care este în New York. El a pus la Facebook Story mai multe fotografii din 2016, făcute în New York, pe fundalul cărora a pus fragmente din mai multe melodii celebre, precum Can’ t stop me now de la The Score sau Head like a hOle, piesa cântată de Nine Inch Nails și clasica The sound of silence de la Disturbed.

Premierul a recunoscut miercuri că a condus băut în Statele Unite, spunând că a fost o greșeală pentru care a plătit o amendă de 1350 de dolari și a stat închis două zile.

Totul s-a întâmplat în urmă cu 20 de ani, așa că Florin Cîțu s-a întrebat de ce abia acum apare informația în presă, mai ales că este în plină candidatură la șefia PNL.

Suținătorii lui Cîțu au acuzat tabăra lui Ludovic Orban că ar fi lansat această informație pentru a îl discredita, mai ales că premierul îi promisese anterior lui Orban că îl va susține la șefia PNL și că nu va candida el însuși, lucru care nu s-a întâmplat.

”Am făcut o greşeală acum 20 de ani. Eu am condus, a fost o greşeală, am condus, am plătit foarte scump, a trebuit să-mi vând maşina, să merg un an de zile pe jos. Nu e un motiv pentru care să te mândreşti”, a mărturisit premierul Florin Cîțu.

Mircea Badea, ipoteză bombă în cazul premierului

De altfel, Mircea Badea a lansat o ipoteză surprinzătoare, spunând că nimeni nu știe sigur dacă premierul era doar sub influența alcoolului sau mai consumase și sbstanțe interzise.