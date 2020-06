Imagini nemaivăzute până acum, cu Răzvan Simion și fosta soție. S-a întâmplat înainte de divorț

La scurt timp după ce Răzvan Simion și Lidia Buble și-au spus adio, au apărut imegini nemaivăzute cu vedeta de televiziune și fosta sa soție, Diana, cu care are și doi copii. Imaginile au fost făcute cu scurt timp înainte de divorțul dintre cei doi.

Au apărut imagini nemaivăzute cu Răzvan Simion și fosta sa soție

Răzvan Simion și Diana au avut o căsnicie frumoasă. Soția sa era o prezență foarte discretă și își însoțea soțul foarte rar la evenimente mondene. Din imaginile publicate pe internet, cei doi păreau că se simt foarte bine împreună și erau numai un zâmbet.

Recent, chef Florin Dumitrescu a publicat un video de la nunta sa, care a avut loc cu câteva luni înainte de divorțul dintre Răzvan și Diana. Din imaginile surprinse, nu se vede că între cei doi ar fi avut loc discuții legate de vreun eventual divorț.

Răzvan Simion a anunțat despărțirea și de Lidia Buble

”Toate informațiile apărut sunt ușor romanțate. Noi, cei din preajma lor știm așa: s-au văzut, ceva chimie a existat și, drept urmare, după câteva sms-uri schimbate, ea i-a propus să petreacă noaptea împreună”, a declarat o sursă apropiată matinalului, pentru Libertatea.

După o căsnicie de 15 ani, Răzvan Simion și Diana au divorțat. Ruptura definitivă a avut loc în 2015. Acum însă Răzvan Simion i-a spus ”pa” și cântăreței Lidia Buble, după o relație de cel puțin 5 ani. Anunțul a venit din partea vedetei, pe o rețea de socializare.

”Au fost ani in care m am iubit prea putin in timp ce primeam prea multa iubire cu care nu stiam ce sa fac.

Au fost ani in care m am ferit de iubire ca de cel mai mare dusman. Au fost ani in care iubirea mi a fost oxigen.

Ce am invatat pana acum despre iubire? Iubirea inseamna daruire, libertate emotionala, inseamna a vrea din suflet sa il vezi pe celălalt fericit.

Astazi Lidia nu mai este fericita langa mine. Ii cer iertare pentru ca la un moment dat am devenit insuficient. Si ma iert si pe mine pentru ca nu am mai avut ce sa ofer cand poate ar mai fi fost multe de oferit. De maine vreau sa o vad pe Lidia fericita, vreau sa ii sclipeasca ochii din nou in razele soarelui, asa ca ii redau libertatea. Plecam amandoi intr-o calatorie a regasirii de sine. Dar separat.

Ma iert pe minte pt tot ce am fost si pt tot ce n-am fost… Suntem in continuare o echipa si construim proiectul muzical si in rest doi… fosti iubiti…. actuali foarte buni prieteni.

Am fost copil, am fost tanar iar astazi sunt intelept.

Copilul râde:

„Înţelepciunea şi iubirea mea e jocul!”

Tânărul cântă:

„Jocul şi-nţelepciunea mea-i iubirea!”

Bătrânul tace:

„Iubirea şi jocul meu e-nțelepciunea!” L.B.

Viața frumoasa, Sufletel!” , a fost mesajul postat pe Instagram de Răzvan Simion.