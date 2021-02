Imagine rară cu Ștefan Bănică Jr. și Violeta, fiica lui și a Andreei Marin. Cum au fost surprinși în public cei doi

Ștefan Bănică Jr. e foarte atent în privința detaliilor din viața sa personală. Acesta a fost văzut în ultimii ani alături de fiul cel mare în cadrul unor emisiuni sau interviuri, dar foarte rar alături de singura sa fiică, Violeta. Cum au fost surprinși recent cei doi?

Deși e în vizorul românilor deja de zeci de ani, a decis ca încă de la debut să nu-și expună prea mult viața personală. Uneori i-a ieșit, alteori nu. Iată că anii au trecut, iar discreția a luat loc de cinste în ceea ce privește relația cu actuala soție, dar și cu cei doi copii mari ai săi. Cântărețul a fost surprins extrem de rar în public alături de singura sa fiică.

Vedeta a fost surprinsă de către paparazzi ciao.ro alături de Violeta, micuța pe care o are din mariajul cu Andreea Marin. Cei doi au decis că e momentul oportun pentru câteva clipe tată-fiică, așa că și-au luat băgăjelul și au plecat la munte. Tânăra deja domnișoară în toată firea este copia fidelă a tatălui.

„Violeta e o bombă cu ceas. E foarte deşteaptă, jucăm macao, iar când vede că pierde nu mai joacă. Sunt atât de fericit că e fetiţă, pentru că sunt două relaţii diferite. Eu am fost convins că o să am doi băieţi, ca tata şi ca bunicul meu”, a mărturisit artistul la radio Europa Fm, în cadrul unui interviu acordat Andreei Esca.

În replică, fetița a mărturisit că tatăl său se oftică atunci când e vorba de jocuri de cărți, iar când nu iese triumfător într-o partidă „aruncă apoi cu ele pe joi, pentru că se supără”.

„Copiii sunt prioritatea mea indiferent ce se întâmplă cu viaţa mea. Faptul că nu apar la televizor cu ce fac eu alături de copiii mei, cum îmi petrec timpul cu ei, ce cadouri le fac nu înseamnă că nu sunt un tată bun. Eu petrec foarte mult timp cu fiica mea. De Sfânta Ana, Violeta a stat cu mine toată ziua, iar la ziua ei am fost prezent. Cred ca Andreea a omis să spună că eu am stat cu fiica mea de ziua ei. Fetiţa mea trebuie să se simtă bine şi fetiţa mea ştie de ce eu nu am mai mers şi la mall. Violeta vine la mine permanent”

Ștefan Bănică