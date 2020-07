Gestul uluitor al unui medic. De ce a alergat cu masca pe față 35 de kilometri

Un medic a făcut un experiment impresionant. Acesta a alergat cu o mască de protecție pe față preț de 35 de kilometri. Ce s-a întâmplat atunci când a ajuns la finele studiului?

Un medic din Yorkshire a alergat 35 de kilometri cu masca de protecție pe față pentru a închide odată pentru totdeauna mitul cum că aceasta ar reduce nivelul de oxigen din organism, așa cum se speculează în mediul online, arată The Independent. Tom Lawton este medic la terapie intensivă la Bradford Royal Infirmary și a lucrat pe tot parcursul pandemiei de coronavirus. Acesta a mărturisit tuturor celor care-l urmăresc pe rețelele de socializare că a văzut „ce e mai rău din ceea ce poate face coronavirusul” oamenilor.

Specialistul a combătut astfel mitul care susține că masca reduce oxigenul, pentru a încuraja oamenii să o poarte de fiecare dată când părăsesc locuința. ”M-au enervat atât dezinformarea privind masca de protecţie, care te-ar lăsa fără oxigen, cât şi mesajele cu privire la momentul în care trebuie să o porţi (în spaţii închise)“, a spus el. Lawton a dezvăluit că a fost triatlet, dar că pregătirea fizică a avut de suferit din cauza pandemiei, lucru pe care l-au simțit și sportivii de performanță care s-au antrenat în starea de alertă în condițiile în care s-a putut, acasă.

Thank you so much everyone for donating – we’ve so far raised £1130 which I hope will help a lot of people.

Final verdict was 22.6 miles in a mask (8 miles, then just over 14), breathing enough oxygen for about 10 calm people all the way. (1/n)

— Tom Lawton (@LawtonTri) July 20, 2020