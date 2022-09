Gata cu scutirile medicale date pe sub mână! Elevii nu mai pot chiuli, ce vor putea face de acum medicii din şcoli

Gata cu scutirile medicale date pe sub mână! Unii dintre cititrii mai în vârstă își vor aduce aminte de celebrele scutiri pe sub mână. Pe vremea când erau în școală aceste scutiri erau la ordinea zilei. Din păcate pentru generațiile actuale de elevi acest lucru va deveni imposibil. De ce? Pentru că e gata cu scutirile medicale date pe sub mână! Primăria unui oraș din România a decis implementarea unui soft de digitalizare a serviciilor medicale, mai ales cele școlare. Cu alte cuvinte, elevii nu mai pot chiuli și justifica absențele cu scutiri pe sub mână.

Timișoara digitalizează serviciile de medicină şcolară. Gata cu scutirile medicale date pe sub mână!

Este vorba de un proiect pilot, un demers realizat de primăria orașului de pe Bega. Conform autorităților locale, este vorba de digitalizarea serviciilor de medicină şcolară. Prin intermediul acestui nou sistem pilot, acolo unde mai există cabinete medicale școlare, în școli, licee și în grădinițe, medicii vor putea accesa toate datele medicale introduse în sistem de către medicii de familie.

Cu alte cuvinte, elevii nu mai pot chiuli și, ulterior, să justifice absențele școlare cu celebrele scutiri date pe sub mână. Sistemul, mai spun autoritățile, va fi corelat cu datele introduse de medicii de familie, și acolo unde acestea nu concordă cu realitatea, există riscul unor măsuri punitive.

Într-un comunicat publicat de Primăria Timișoara se specifică faptul că sumele ncesare pentru „digitalizarea serviciilor medicale școlare ale Primăriei Timișoara” au intrat în posesia autorităților locale prin intermediul unei donații private, făcute de Intel și Asociația OneSource:

„Serviciul Public Asistență Medicală Școlară al Primăriei Municipiului Timișoara va fi dotat cu 34 de PC cu sprijinul Intel și Asociației OneSource. Donația va ajuta la monitorizarea stării de sănătate a copiilor din școlile și grădinițele din Timișoara. Să se facă într-un sistem interconectat cu datele înregistrate de medicii de familie la care aceștia sunt înscriși. Astfel, fiecare copil va avea un dosar medical complet la care să aibă acces medicii care au grijă de copiii noștri. Donație Intel România și Asociația One Source constă din 34 de PC-uri, 34 de monitoare și toate perifericele necesare. Toate acestea fac posibil startul digitalizării activității Serviciului Public Asistență Medicală Școlară al Municipiului Timișoara.”, se arată în comunicatul primăriei.

„Aceste donații vor ajuta administrația locală să înceapă să documenteze electronic interacțiunile medic – elev”

Așa cum relatam la început, sistemul integrat implementat în Timișoara este unul pilot. În funcție de succesul acestui prim program, se va lua decizia dacă este fezabil de a fi implementat și la nivelul celorlalte primării din orașele românești.

Conform autorităților locale timișorene, sistemul este menit să ajute administrația locală să înceapă să documenteze electronic interacțiunile medic și elev. Documentarea are la bază datele furnizate de medicii de familie, în ideea de a urmări concret dezvoltarea elevilor și a celor de grădiniță.

„Facem un pas foarte important în asigurarea asistenței medicale a preșcolarilor și scolarilor din unitățile de învățământ. Un astfel de sistem permite să urmărim în dinamică dezvoltarea copilului. Ne permite să urmărim evoluția unei afecțiuni cronice și cel mai important să aplicăm programe de profilaxie în timp util.”, consideră dr. Lia Vlaicu, medic în rețeaua de medicină școlară.

Noul sistem pilot va intra în curând în funcțiune. Astfel, așa cum spuneam, e cam gata cu scutirile medicale date pe sub mână!