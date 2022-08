Gafa făcută de Marius Elisei. Ce a putut spune soţul Oanei Roman despre femeile de pe litoral: „Am venit să văd păr”

După George Buhnici, Cristina Ich și Andreea Esca, o altă persoană cunoscută în lumea showbizului românesc șochează internauții. Este vorba despre Marius Elisei, partenerul Oanei Roman. Cei doi se află împreună cu fetița lor în vacanță, una care pare a fi destul de plină de năbădăi. De data aceasta, familia își petrece concediul pe litoralul românesc. Ce a putut spune Marius Elisei despre femei? A lăsat pe toată lumea fără cuvinte.

În ultimele săptămâni, vedetele din România au fost luate la puricat. Fiecare declarație nelalocul ei a fost taxată dur de către internauți. S-a întâmplat după scandalul marca Buhnici, când realizatorul de vloguri a făcut o serie de afirmații surprinzătoare despre femei.

George Buhnici a oripilat opinia publică, după ce a spus că el merge la mare „ca să vadă piele”. Și nu orice fel de piele, vloggerul precizând că aceasta nu trebuie să prezinte nicio urmă de vergeturi. Cât se poate de direct, fostul jurnalist de la PRO TV a trimis toate fetele și femeile cu celulită și vergeturi la sală, pentru a fi în formă atunci când se expun pe plaje.

După scandalul declanșat de cele spuse de George Buhnici, nicio vedetă nu a mai fost iertată. Fiecare persoană publică a fost taxată imediat de către internauți pentru orice fel de derapaje. Pe lista neagră s-ar putea afla și Marius Elisei, iar Oana Roman nu va fi deloc în extaz. Acesta își petrece câteva zile de concediu la mare, pe litoralul românesc.

Desigur, decizia a luat prin surprindere pe toată lumea care o știe pe Oana Roman. Vedeta este o fană înrăită a concediilor în Egipt. Iată că de această dată, familia Oanei Roman își petrece vacanța în cea mai scumpă stațiune din țară, în Mamaia.

Nu pare să fie un concediu foarte relaxant pentru Oana Roman, Marius Elisei și fiica lor, Isabela. Bărbatul a acuzat-o public pe vedetă că nu îi pasă de familia ei. Din acest motiv, Oana Roman i-ar fi lăsat pe cei doi în stradă și nici n-ar mai fi răspuns la telefon atunci când a fost căutată.

Întreaga situație a fost prezentată de către Marius Elisei, pe unul dintre conturile sale de socializare. Acesta a povestit cum a mers să se joace împreună cu fiica sa, iar la întoarcerea de la locul de joacă s-a trezit că a rămas „pe străzi”. Iar asta din cauză că Oana Roman nu și-a făcut timp să se intereseze ce planuri au cei doi.

„Încă mai avem putere să zâmbim. Am fost și noi la locul de joacă, ne-am distrat și am venit acasă. Surpriză… Am rămas pe afară fără chei, pentru că avea o întâlnire cu covoarele. Nu a putut să ne aștepte, nici măcar nu poate să răspundă la telefon. Acum căutăm variante unde să meargă Isa la WC. Concluzie, noi suntem foarte importanți pentru ea”, a transmis Marius Elisei, într-un mesaj făcut public.