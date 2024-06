Gabriela Firea, apariție inedită în Capitală. Detaliul de sub sacou care a furat toate privirile în ziua votului

Gabriela Firea a pierdut alegerile la Primăria Capitalei în fața lui Nicușor Dan. După aflarea rezultatelor, candidata PSD a transmis că a avut o campanie „care poate a fost prea serioasă”, „bazată pe soluţii”, iar mesajul său nu a ajuns la toţi bucureştenii.

„Nu vreau să reproşez nimănui nimic. Vreau să numărăm voturile, buletinele de vot, să avem o imagine clară asupra acestui rezultat şi avem timp să facem şi analize. (…) Au fost în zona aceasta de centru-stânga mulţi candidaţi, am fost mulţi candidaţi şi în coaliţie, aşa a fost decizia. Acum ce putem să mai facem? (…) Eu am făcut o campanie corectă, bazată pe soluţii, din păcate ceilalţi contracandidaţi, domni, de dimineaţă până seara mă atacau pe mine ca şi cum eu eram primarul în funcţie şi eu trebuia să fac bilanţul guvernării locale. Aşa au găsit ei de cuviinţă, cu fraze foarte urâte şi anumite expresii de la periferia vocabularului”, a precizat Gabi Firea, duminica seara, la sediul central al PSD.

În continuare, politiciana a spus: „Eu am făcut o campanie bazată pe soluţii, pe idei, ce am lăsat la primărie, ce vreau să continui şi ce proiecte noi am. Nu ştiu, campania mea a fost prea serioasă, prea sobră, nu am cântat, nu am dansat, nu am vorbit urât, nu am spus nu ştiu ce cuvinte atractive care să creeze titluri. Poate a fost o campanie prea serioasă, profesionistă şi din acest punct de vedere poate nu am ajuns cu această campanie serioasă considerată poate, de presă, anostă, nu am ajuns la toţi bucureştenii cu acest mesaj”.

