Fructul care face minuni pentru români. Este mai bun decât medicamentele

Un fruct pe care unii îl ocolesc este foarte benefic pentru organism și e mai bun decât medicamentele. Despre ce e vorba și cum ai putea să-l introduci mai mult în dieta ta zilnică?

Fructul minune. Ce beneficii îți aduce dacă îl consumi?

Toamna are mii de bunătăți, iar pe lângă peisajele boeme și energia aparte ne întâmpină pe toți cu legume și fructe specifice sezonului care sunt extrem de benefice organismului. Gutuia e unul din fructele perioadei de care mulți se feresc dacă nu este preparat, tocmai pentru că mâncat ca atare are un gust aspru și o textură pe care nu o mai regăsești. Rădăcinile ei ar fi în zona euroasiatică și este înrudită cu mărul și para. La sate e consumată foarte des după ce e pusă pe sobă câteva minute. Parfumul ei e categoric unul deosebit. Specialiștii susțin că e bine să consumăm gutui rase alături de mere, pentru un gust mai suportabil pentru cei care nu adoră aroma acră a ei. Conform exquis.ro, are o capacitate incredibilă de a preveni cancerul, ajută la slăbit, îmbunătățește sistemul digetiv, reduce colesterolul și stimulează sistemul imunitar. De asemenea, acest fruct previne câteva bolile gastrointestinale, calmeaza inflamația, face pielea mai frumoasă, scade tensiunea arterială, previne reacțiile alergice și stimulează circulația în sistemul cardiovascular. Nu au fost identificate de către specialiști efecte adverse ale consumlui de gutui, dar e recomandat totuși un echilibru.

„Atenție mare la sâmburii de gutuie, care ca și cei de mere, conțin câteva substanțe toxice pentru organism. Însă o gutuie medie pe zi, rasă, fără sâmburi, dar cu coajă, vă va reda strălucirea părului și o bună circulație sanguină. Cantitatea notabilă de potasiu a gutuii optimizează tensiunea arterială. Potasiul este unul dintre mineralele esențiale, întrucât facilitează transferul de fluide efectiv în celule și normalizează tensiunea, relaxând vasele de sânge, reducând presiunea asupra sistemului cardiovascular”, arată exquiz.ro.

Aport caloric și rețete cu alimentul special

Potrivit USDA, 100 de grame de gutuie conțin: 84 g apă, 57 calorii, 0.4 g proteine, 0.1 g grăsime, 15.3 g carbohidrați, 1.9 g fibre, 11 mg calciu, 0.7 mg fier, 8 mg magneziu, 17 mg fosfor, 197 mg potasiu, 4 mg sodiu, 0.04 mg zinc. Gutuile contin 37% din doza zilnica recomandata de vitamina C in 100 de grame.

1. Gem de gutui

2. Gem asortat de gutui cu pere și scorțișoară

3. Orez cu lapte și piure de gutui

4. Compot aromat de gutui

5. Tartă cu gutui și blat cu unt

6. Prăjitură răsturnată cu gutui caramelizate

7. Chec de post cu gutui și stafide

8. Lichior de gutui

9. Mâncare de gutui cu carne de pui

10. Gutul murate în oțet aromat