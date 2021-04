Florin Busuioc, mai dur ca niciodată la Pro TV: ‘Îți stă mintea în loc, e o nesimțire crasă’

Florin Busuioc vine cu declarații dure cu privire la ultimele evenimente de la noi. Cunoscutul prezentator al rubricii meteo din cadrul Pro TV comentează aspru știrile care au făcut săptămâna aceasta înconjurul țării.

Florin Busuioc și-a făcut apariția la Pro TV, ca în fiecare vineri, pentru a aduce vești despre vreme pentru perioada ce urmează, dar și pentru a comenta evenimentele cele mai șocante din cursul săptămânii. Cunoscuta vedetă a trustului în cauză a comentat știrile care au ieșit în relief în perioada menționată precum:

„Bărbat oprit în Argeș pentru viteză avea un permis britanic, obținut după un permis maghiar, obținut după un permis românesc fals” și „Calculatoarele unui spital din Târgu Neamț, virusate după ce angajații au accesat site-uri cu filme. Mesagerul de Neamț spune că e vorba de filme cu Bruce Lee și site-uri pentru adulți”. Acestea au fost două dintre titlurile săptămânii care i-au făcut pe unii români să râdă copios, iar pe alții să se îngrijoreze teribil cu privire la mersul lucrurilor în țară.

„Nu puteau în Târgu Neamț să meargă ca pe vremuri? Au lăsat ore în șir pacienții din cauza că toate computerele erau virusate că oamenii se uitaseră la filme pentru adulți și filme cu Bruce Lee. Programele antivirus la stat costă. Nu are statul bani întotdeauna.

Asta cu permisele se întâmpla la Argeș, unde știm că s-a mai întâmplat ceva cu permisele. Nu se poate, frate! Cum să te duci atât de mult?! Cum adică el avea permis britanic făcut după unul maghiar care era făcut după unul românesc?

Nici nu știu cum să comentez așa ceva. Pare atât de aberant încât nici nu te gândești că cineva poate face așa ceva. Îți stă mintea în loc, e o nesimțire crasă”, a mărturisit Florin Busuioc, la emisiunea „La Măruță”.

”Fără calculator la CPU nu poți face nimic, pentru că sunt proceduri de introducere a fiecărui pacient de către registrator în baza de date. Dar totul se blocase. Am întrebat de unde provine problema și, spre surprinderea mea, am aflat că în noaptea precedentă, s-a descoperit de către inginerul IT că respectivul calculator de la triaj se blocase din cauza unor viruși. Viruși care au apărut ca urmare a faptului că în noaptea precedentă s-a intrat pe site-uri cu filme și lucruri pe care nu le pot spune aici”

Maria Vrânceanu, membru în Consiliul de Administrație al spitalului (Sursa: mesagerulneamț.ro)