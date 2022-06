Fiul Romaniței Iovan este un bărbat în toată firea. Ce premiu important a câștigat Albert FOTO

Celebra creatoare de modă Romanița Iovan a devenit mamă la 42 de ani, iar acum are o mândrețe de băiat. Albert, fiul ei și al regretatului pilot Adrian Iovan, este deja adolescent și are planuri mărețe de viitor. Iubește adrenalina la fel ca tatăl său, fiind pilot de curse. Prezent împreună cu mama sa în emisiunea lui Cătălin Măruță de la Pro TV, acesta a făcut declarații surprinzătoare despre viața personală. A câștigat un premiu important.

Albert este lumina ochilor Romaniței Iovan, fructul iubirii cu regretatul pilot Adrian Iovan. Adolescentul a moștenit setea de adrenalină și curajul tatălui său. Albert participă la raliuri și vrea să devină pilot profesionist. Vedeta are o relație foarte bună cu fiul ei, pe care-l susține în tot ceea ce face.

Romanița Iovan are băiat sclipitor. Albert este deja bărbat în toată firea, cu pasiuni de „om mare”. Iubește adrenalina la fel ca tatăl său. Invitat în emisiunea „La Măruță”, miercuri, 22 iunie, fiul creatoarei de modă a povestit ce proiect colosal a făcut și ce urmează să se întâmple în viitor.

Premiul pe care l-a luat fiul vedetei poate spune multe despre viitorul lui. Despre ce este vorba, a dezvăluit chiar Albert.

„La British School Bucharest avem o parte care se cheamă Innovation unde construim un proiect. Să facem un design de la zero. Nu prea ne ajută profesorii mai deloc, doar atunci când ne blocăm. Facem design, începem să construim mașina. Dar durează. Gândește-te că din noiembrie am început și am terminat în martie. Am creat cu echipa mea un fel de car, mai aproape de o mașină. Practic, tu ai posibilitatea să faci ceva care să semene cât mai mult cu o mașină, dar eu am vrut, fiind pilot de curse, să fie cât mai ușoară, cât mai rapidă.

Anul viitor, vom face și carcasa, ca să arate ca o mașină de Formula 1, asta vrem să încercăm. Am fost patru, dar aleși dintr-un grup de 20 de persoane care s-au înscris la club. A fost o sesiune de interviuri, pe mine m-a ajutat faptul că sunt pilot de raliu și că-mi place ingineria. Mașina este 100% electrică și prinde cam 50-60 km/h, dar e foarte rapidă. M-am dat cu ea, nu simțeai că îți mai trebuie putere în plus. Proiectul școlii este să mergem pe un lac din Laponia, pe gheață, să avem o cursă mare acolo. Ăsta este visul.”, a explicat adolescentul.