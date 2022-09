Finlanda – România, Liga Națiunilor LIVE TEXT & VIDEO, ora 21.45. Surprize mari în ECHIPA DE START a lui Edi Iordănescu: Stanciu este rezervă, Răzvan Marin a primit banderola de căpitan

Naționala României dispută în doar 72 de ore ultimele două partide din Liga Națiunilor. Jucătorii lui Edi Iordănescu au doar trei puncte în patru partide și speră ca în duelurile cu Finlanda și Bosnia Herțegovina să mai repare din blazonul serios șifonat al naționalei. Primul obstacol este programat la Helsinki de la ora 21.45 și va putea fi urmărit în format LIVE TEXT pe site-ul www.playtech.ro

ECHIPELE DE START

România: 1. A. Radu – 2. Rațiu, 5. Nedelcearu, 17. Rus, 11. Bancu – 18. R. Marin (C), 14. M. Marin, 19. Fl. Tănase – 20. Man, 7. Alibec, 13. Sorescu

Rezerve: 12. Moldovan, 16. Târnovanu – 3. Mitrea, 4. Manea, 6. Băluță, 8. Cicâldău, 9. Pușcaș, 10. Stanciu, 15. Olaru, 21. Drăguș, 22. Camora, 23. Cordea

Absenți: Burcă (suspendat)

Selecționer: Edward Iordănescu

Finlanda: Hradecky – Alho, Vaisanen, Ivanov, Jensen, Uronen – Valakari, Schuller, Kamara – Jensen, Pukki

Rezerve: Eriksson, Sinisalo, Tenho, Hostikka, Niskanen, Soiri, Lingman, Kairinen, Forss, Pohjanpalo, Kallman, Hoskonen

Stadion: Olimpic (Helsinki), capacitate 36.251

Arbitru: Carlos del Cerro Grande. Asistenți: Raul Cabanero, Guadalupe Porras (toți din Spania)

UPDATE 17.30 – Mircea Lucescu și-a amintit de un meci de acum 51 de ani în care România, cu el pe teren, învingea Finlanda cu 4-0.

„Il Luce” este convins că naționala poate să câștige duelul de la Helsinki.

UPDATE: Ora 16.30– Helmut Duckadam lansează un atac dur înaintea meciului Finlanda – România. Nu înțelege de ce se vorbește doar de plecarea lui Edi Iordănescu nu și de a celor care conduc Federația Română de Fotbal.

UPDATE: Ora 15.00 – Mircea Sandu a acordat un interviu pentru playsport.ro. în care a vorbit, înaintea partidei dintre Finlanda și România, despre duelul de acum 49 de ani. Tricolorii au câștigat cu 9-0 și au reușit cea mai categorică victorie din istoria naționalei.

UPDATE: Ora 14.00 – Nicolae Stanciu îl susține pe Edi Iordănescu, după ce s-a zvonit că selecționerul va pleca după meciurile din Liga Națiunilor.

„Sunt nerăbdător să încep să lucrez cu domnul Edi. L-am mai avut pe vremea când eram la Vaslui, era antrenor secund. Acum e cu totul diferit, e în altă postură și sunt entuziasmat să lucrez cu el.

Nu e deloc o presiune în plus. Am vorbit cu dânsul atunci ( n.r. – când a semnat în China), am avut mai multe discuții aceste luni. Îmi doresc ca eu și ceilalți colegi ai mei să îl ajutăm, să avem rezultate bune și să facem suporterii români fericiți”, a spus Nicolae Stanciu, noul număr 10 de la națională, pentru Antena Sport.