Fiica lui Vadim Tudor se mărită. Șoc: cine e iubitul ei cu 20 de ani mai bătrân decât ea

Nuntă surpriză la final de an pandemic. Fiica cea mare a regretatului Corneliu Vadim Tudor se mărită cu iubitul ei. Bărbatul este cu 20 de ani mai bătrân decât Lidia Vadim Tudor.

Conform cancan.ro, Lidia Vadim Tudor se iubește cu un scriitor care este cu 20 de ani mai bătrân ca ea. Sursa citată mai menționează că nunta celor doi ar fi trebuit să aibă loc în mare secret, chiat în ultimele zile din an. Lidia Vadim Tudor nu și-a dorit ca nimeni să știe de planurile ei.

Cu toate că, în trecut, Lidia Vadim Tudor adora să își etaleze iubiții fără probleme, de data aceasta și-a ținut relația în secret. Unul din motive ar putea fi diferența mare de vârstă care se află între ea și scriitorul ei. Lidia are 30 de ani, iar iubitul ei are 50 de ani.

Au trecut 5 ani de când fiicele și-au condus tată pe ultimul drum. Cu toate astea, nu îl uită și își aduc aminte de el cu orice ocazie. Fetele au mărturisit mereu, după moartea lui, despre valorile creștine în care au fost crescut de cel care le-a dat viață.

”Nu era un părinte care să ofere libertate totală. Miza foarte mult pe mama pentru educarea noastră. El nu se implica în alegerile noastre. Nu puteam să ne facem un tatuaj, am fost crescute cu nişte valori şi principii. Nu i-am prezentat niciodată pe nimeni, niciun iubit.

“Primul vis cu el a fost după şase luni. (…) Mama îl visează aproape în fiecare noapte. (…) Primul vis era că eram la o biserică, iar era pe patul de spital, exact aşa cum l-am lăsat. S-a ridicat pe marginea patului şi m-a întrebat cum mai merg lucrurile, cum mă descurc cu procesele. Mă gândeam, «Ce bine că mă întreabă lucrurile astea reale». (…) Am avut un vis înainte să moară regina Ana.

Eram în curtea Mănăstirii de la Curtea de Argeş, era multă lume, multă presă. Dintre ei, a apărut şi tata. Am ajuns la el şi l-am ţinut de mână. Apoi, am intrat într-un fel de castel şi am stat de vorbă. Mă întrebam ce căutam noi la Curtea de Argeş, după care a murit Regina Ana, după o lună. (…) După, eram la mormântul lui, împodobit. Şi pe mormânt erau panglici tricolore care formau numărul 18. N-am aflat nici până în ziua de astăzi ce au însemnat. Este singurul vis care nu s-a întâmplat încă”, a mai spus Lidia Vadim Tudor.