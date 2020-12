Fiica de vedetă care s-a făcut de râs la pompă. Toată România îl știe pe tatăl ei

Fiica unei vedete nu a fost deloc atentă la un detaliu care a cam lăsat-o cu un gust amar. Cum s-a făcut de râs la pompă? Toți românii îl știu pe tatăl său. Despre cine este vorba?

Claudia Naboiu a tras ceva să iasă din situația în care s-a afla la o benzinărie. Fiica lui Victor Pițurcă are nevoie de ajutor ca să-și alimenteze bolidul. Tânăra a fost surprinsă de paparazi spynews.ro într-o postură nu foate plăcută. Aceasta și-a achiziționat în urmă cu două luni o mașină de lux cu care încă nu a reușit să se învețe pe deplin. Fiica lui Pițurcă nu a aflat nici până la ora aceea pe ce parte se alimentează bolidul ei în valoare de 90.000 de euro.

Tânăra mămică s-a aflat într-o situație rușinoasă când a avut nevoie de minute bune pentru a-și parca achiziția de lux la locul potrivit la stația de alimentare. În cele din urmă, Claudia a cerut totuși ajutorul unui angajat și a ieșit din impas. După ce aceasta a ieșit din mașină pentru a se duce să plătească i-a mai cerut un ultim favor bărbatului care a ajutat-o în legătură cu lichidul de parbriz.

„Dacă Victor Pițurcă ar fi divorțat, m-aș fi măritat cu el. Victor a fost bărbatul pe care l-am iubit cel mai mult. A fost singura iubire a vieții mele și am fost amanta lui timp de 16 ani. Nu știu dacă soția lui știa de mine. Oricum, s-a terminat relația de multă vreme și am rămas prieteni”, detalia Vica Blochina, una din puținele femei care au fost amantele unor persoane publice și au recunoscut transparent tot.

„Relaţia cu Piţi este foarte bună. Mă consider norocoasă din acest punct de vedere. Copilul chiar are tată, au o relaţie foarte frumoasă. Tot respectul pentru el şi familia lui. Îl iubesc foarte mult pe Edan. Se duce cu drag acolo. Nu m-aş vedea niciodată căsătorită. Dacă voiam, mă măritam, dar în niciun caz cu un român. Acum, cu alegerile, deşi nu am nicio treabă cu politica, am înţeles că românii nu ştiu să respecte femeia. E un calvar să fii femeie în România. Dacă încearci să scoţi puţin capul eşti înjurată, huiduită. M-a oripilat ce s-a întamplat. Bărbaţii uita că au şi ei mame. E o problemă cu educaţia”

Vica Blochina (Sursa: okmagazine.ro)