Fetiță izolată într-o clasă la o grădiniță, în timpul unei inspecții. Care e motivul gestului halucinant

O fetiță de cinci care suferă de autism a fost izolată de educatoare într-o grădiniță în timpul unei inspecții. Aparent, motivul pentru care a făcut așa ceva este strigător la cer, dar presa a scos în față doar o parte a poveștii.

Cu toții știm cum decurg înscrierile la grădinițele particulare și de stat și pe ce criterii sunt acceptați copiii.

Mătușa fetiței, care probabil este și cea care are grijă de copil, a scris pe Facebook povestea nefericită prin care a trecut fetița, profund indignată de modul în care se comportă anumite cadre didactice în România.

„Tamara are 5 ani, este inteligentă, ştie alfabetul, spune poezii, pictează, vorbeşte engleză, are fantezie. Nu este un copil problemă, nu este agresivă. Tamara merge la terapie, face progrese şi are însoţitor. Deci educatoarea nu trebuie să depună vreun efort în plus. Ca şi alţi copii diagnosticaţi cu TSA, are sindrom hiperkinetic şi probleme de PR, ca să spun aşa”, spune mătușa fetiței pe Facebook.

Mama fetiței a fost înștiințată de educatoare că îi va muta copilul în altă clasă pe durata inspecției, împreună cu alți doi – trei copii (probabil alți copii care, în opinia cadrelor didactice de acolo nu se încadrează în normele instituției).

Într-o discuţie purtată pe WhatsApp, educatoarea i-a scris mămicii că Tamara va fi mutată într-o altă grupă, motivul invocat fiind: „avem inspecţie”.

Întâmplarea s-a petrecut la grădinița nr. 42 din București, iar cazul a ajuns și în presa online, prin intermediul Adevărul. Deși mătușa Tamarei oferă detalii despre starea ei medicală, nu se știe nimic despre modul în care această fetiță interacționează cu colegii și cu educatoarea.

„Şi ca şi cum toată această regie nu e suficientă pentru a te întoarce pe dos, aflu că doamna directoare are un EQ (inteligenţă emoţională) echivalent cu cel al unei buturugi: «Doamnă, ascultaţi-mă pe mine. Faceţi toate analizele şi faceţi altul (copil)» – i-ar fi spus directoarea mamei fetiţei. Nici în momentul de faţă nu reuşesc să cuprind cu mintea o asemenea mârlănie emoţională”, mai spune pe Facebook mătușa copilului.

Desigur, povestea este prezentată doar din perspectiva părintelui, nu și al educatoarei respective. Evident, mama și mătușa iau apărarea Tamarei și consideră nejustificat gestul educatoarei.

„Tamara merge la terapie, face progrese și ARE ÎNSOȚITOR. Deci educatoarea nu trebuie să depună vreun efort în plus. Ca și alți copii diagnosticați cu TSA, are sindrom hiperkinetic și probleme de PR, ca să spun așa. Limbajul și socializarea nu sunt punctele ei forte și are nevoie de ajutor pentru a înțelege că în comunitate zilele decurg conform unui «desfășurător», că oamenii interacționează unii cu ceilalți și că nu întotdeauna putem obține ce vrem când vrem. Prin urmare, pe lângă terapie și implicarea părinților, integrarea acestor copii în comunitate este esențială.”

Și, totuși, integrarea nu se poate face cu forța. Dacă educatoarea și directoare cunosc situația delicată a Tamarei. Dacă ea este un copil dificil, ca să evite bruscarea ei și alte gesturi care se sancționează prin lege, au preferat să izoleze fetița.

Acum însă, se impun câteva întrebări: ce fel de inspecție era de a fost nevoie să o izoleze pe această fetiță și alți doi – trei copii și, dacă se știe că Tamara are autism, de ce au primit-o la grădiniță? Probabil că acesta și e motivul pentru care inspecția nu trebuia să o vadă pe Tamara.

Există grădinițe și școli speciale pentru copii cu autism. Nu este discriminare, nu te etichetează nimeni. Ele există pentru siguranța acestor copii, iar aici există personal specializat în educarea copiilor cu autism.