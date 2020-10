Fenomen bizar în România. Ce se va întâmpla cu Luna, pe 31 octombrie. Mai avem puțin!

Pe 31 octombrie vom avea parte de un fenomen rar. Este vorba de Luna albastră, care vine odată în 19 ani. De Halloween va face ca noaptea să fie mai înfricoșătoare. Din America de Sud, America de Nord, Europa și Asia vor puteea vedea fenomenul.

Luna albastră, fenomenul bizar și în România

Între o cometă o dată în viață și o întâlnire de aproape cu un asteroid extrem de apropiat, 2020 a fost un an ciudat pentru spațiul cosmic. Acest octombrie nu face excepție, aducând o lună albastră rară chiar la timp pentru Halloween. Luna octombrie va prezenta nu una, ci două luni pline, un fenomen cunoscut sub numele de „luna albastră”, care are loc aproximativ o dată la doi ani și jumătate, potrivit NASA. Acest gen de lună apare deoarece ciclul lunar și anul calendaristic nu sunt perfect sincronizate.

Lunile pline vin la fiecare 29 de zile, în timp ce majoritatea lunilor sunt de 30 sau 31 de zile. America a văzut ultima dată o lună albastră în martie 2018. Halloween-ul este un eveniment special pentru majoritatea dintre noi, dar anul acesta va fi și mai excepțional. Dacă vă întrebați de ce veți găsi răspunsul acum. O rară lună albastră va apărea pe cer în noaptea de Halloween.

Ce se va întâmpla cu Luna, pe 31 octombrie

Prima lună plină a lunii vine pe 1 octombrie. Anul acesta este cunoscută sub numele de luna Harvest, deoarece este luna plină cea mai apropiată de echinocțiul de toamnă. Cea de-a doua lună plină atinge vârful pe 31 octombrie, creând un fundal înfricoșător pentru un Halloween neobișnuit. Conform Almanahului fermierului, ultima lună plină de Halloween a avut loc în 2001, dar numai pentru fusurile orare centrale și pacifice.

Anul acesta marchează pentru prima dată când o lună plină de Halloween este vizibilă în toate fusurile orare începând cu 1944, ceea ce înseamnă că fiecare persoană din întreaga lume va experimenta împreună luna albastră de Halloween pentru prima dată după cel de-al doilea război mondial.

Această lună este, de asemenea, cunoscută sub numele de luna vânătorului, care este prima lună după luna recoltei. Probabil a fost numită așa pentru perioada anului în care semerge la vânătoare în pregătirea pentru iarnă. Alte denumiri includ Luna de sânge, Luna sanguină, Luna de călătorie și Luna de iarbă muribundă.

Dacă sunteți deja entuziasmat de a vedea luna albastră, ar trebui să știți încă un lucru. Chiar dacă numele sugerează că luna ar avea o culoare albastră, nu este cazul de cele mai multe ori. Din păcate, nu va apărea de fapt albastră, iar data lunii pline nu afectează culoarea lunii. Dar incendiile pot afecta culoarea lunii, deci este posibil ca observatorii să poată vedea luna albastră albastră sau luna albastră roșie, luna viitoare.

Cu toate acestea, majoritatea imaginilor arată luna cu o strălucire albastră. Acest lucru se întâmplă, de obicei, deoarece culoarea lunii este modificată sau a fost împușcată cu un filtru albastru. Tenta albăstruie poate fi văzută numai în cazul unei erupții vulcanice majore, în principal din cauza particulelor de praf rezultate sau a fumului din atmosferă.