Femeia momentului în București! Tânăra din imagine și-a atras antipatia unui oraș întreg. O recunoști?

Evoluția uneia dintre cele mai cunoscute femei din politica românească a vremurilor actuale. Tânăra a reușit ca într-un timp scurt să atragă antipatii uriașe de la poporul care trebuia să-i fie alături.

Femeia momentului din București: Evoluție și carieră

Când spui București spui….Gabriela Firea. Fie că vor sau nu să recunoască, reclama negativă primită în tot acest timp de actualul primar al Capitalei va rămâne cumva în memoria unora dintre români. Cei mai tineri nici că-și amintesc de un edil care să fi fost atât de discutat și ridiculizat în spațiul public și în mediul online, atât de întors pe toate părțile, câteodată pe bune dreptate, alteori nu. Încă primarul general al Bucureștiului are 30 de ani de activitate în funcții de expunere publică. Totul a pornit în anul 1990, când Gabriela Firea a părăsit postul de reporter de la un ziar din Bacău și a ajuns una dintre vedetele TVR și Antena 1, ulterior purtător de cuvânt al Guvernului în timpul CDR, iar mai apoi politician. Dacă ar exista un premiu pentru cea mai constantă prezență în spațiul politic de la noi…aceasta l-ar câștiga pe nerăsuflate.

„Sunt un jurnalist care provine din TVR, unde am intrat prin concurs în 1993. Şi de aceea am fost contactată de foşti colegi. În această săptămână de concediu, mă gândesc dacă să-mi depun sau nu proiectul de relansare a TVR 1, dat fiind că am un copil foarte mic, iar munca în aceasta funcţie este una de răspundere, ce presupune multe ore dedicate serviciului”

Gabriela Firea

Viața de familie

Gabriela Vrânceanu s-a căsătorit în anul 1993 cu Răsvan Firea cu care are un băiețel ce a venit pe lume în 1995. Răsvan Ion Firea a fost atlet și antrenor român de atletism, membru al Comisiei de Marketing a Federației Române de Atletism. După decesul său din 24 ianurie 2010, Firea s-a recăsătorit în septembrie același an cu Florentin Pandele, cu care are doi băieți – David Petru (2012) și Zian Mihail (2015).