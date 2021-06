Fată de 15 ani, lovită de autobuz în Iași. Ipostaza ireală în care a fost surprins șoferul

O fată de 15 ani din Iași a fost lovită pe trecerea de pietoni de un autobuz în zona cartierului Dacia. Șoferul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultând o alcoolemie de 0,17 mg/l. Adolescenta a fost transportă la o unitate medicală pentru îngrijiri suplimentare.

Șoferul, surprins cu o bere în mână

În urma accidentului, Compania de Transport Public Iași a demarat o anchetă internă cu privire la gravul accident rutier. În jurul orei 14:00, șoferul autobuzului care a lovit minora pe trecerea de pietoni, a fost surprins cu o bere în mână în timp ce urca în mijlocul de transport, în stația capăt Țuțora.

Bărbatul a fost testat cu aparatul etilotest, având o alcoolemie de 0,17 mg/l în aerul expirat. Accidentul rutier a avut loc în jurul orei 16:15. Primarul Mihai Chirica a cerut un control urgent, urmat de măsuri severe în urma accidentului din cartierul Dacia.

Edilul a cerut conducerii CTP să facă verificări pentru a afla cum i s-a permis șoferului să se urce la volan sub influența băuturilor alcoolice. De asemenea, a cerut un raport urgent în legătură cu împrejurările în care s-a produs accidentul soldat cu rănirea minorei.

Șoferul CTP beat nu mai are contract de muncă

Compania CTP are o toleranță zero față de consumul de alcool, conform declarațiilor făcute de director. La intrarea în tură, compania efectuează mai multe testări alcooltest, având în vedere că zilnic, sute de șoferi transportă zeci de mii de ieșeni. Șoferii care nu au alcoolemie zero, sunt trimiși acasă și sancționați.