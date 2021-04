Fanii Danielei Gyorfi, furioși pe artistă după ce s-a vaccinat anti-covid-19. Detaliul observat la ea

Daniela Gyorfi s-a vaccinat anti-COVID-19, iar mai apoi a împărtășit evenimentul cu cei care o urmăresc pe rețelele de socializare. Ce detaliu au observat internauții la ea și care este motivul pentru care au rămas furioși?

Daniela Gyorfi s-a vaccinat anti-COVID-19. Fanii, furioși pe artistă după ce au observat un detaliu

Daniela Gyorfi a decis să se vaccineze și să posteze o fotografie de la centrul unde i-a fost administrat serul pentru a-i încuraja și pe unii dintre cei care o urmăresc să facă acest lucru.

Celebra cântăreață a fost taxată dur de către unii dintre fani pentru un detaliu pe care majoritatea nu l-au băgat în seamnă. Artista a postat o serie de fotografii din timpul imunizării, dar fanii nu au reușit să treacă cu vederea un anumit aspect.

„Trebuia să te țină cineva de mână?!”, a scris o urmăritoare a artistei. Blondina i-a oferit un răspuns afirmativ, iar cel mai probabil cadrul medical a sprijinit-o pentru că vedeta se temea.

„Păi mă vaccinai și eu, și nu mă ținu nimeni de mână, și nici poză nu am făcut”, a continuat internauta. Amintim că Daniela a fost testată pozitiv cu COVID-19. Din fericire, a suferit de o formă ușoară a virusului, dar cu toate astea a mărturisit că nu este de glumă atunci când vine vorba despre sănătate.

“Undeva prin noiembrie am fost bolnavă. A fost ca un fel de răceală. De data aceasta, m-a durut carnea pe mine. Am făcut temperatură două zile, frisoane. Mi-am dat seama că am Covid dimineața, când nu am mai simțit mirosul de cafea. M-a durut capul îngrozitor, carnea de pe mine.

Nu am făcut testul, eram convinsă că am. Am luat tratament special pentru Covid. Nu am avut tuse sau probleme de respirație. Am avut o formă relativ ușoară. Nu a fost o formă foarte gravă. Nu am avut nevoie de spitalizare”, a detaliat Daniela Gyorfi.

Artista a căzut pradă depresiei