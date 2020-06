Fanii Antena 1 sunt șocați. Cine este, de fapt, noua asistentă de la Acces Direct

Asistenta emisiunii Acces Direct, Emily Burghelea, a demisionat ieri, iar decizia a surprins pe toată lumea. Tânăra a anunțat despărțirea de Acces Direct și Mirela Vaida în direct.

Fanii Antena 1 au fost șocați. Cine ar putea fi, de fapt, noua asistentă de la Acces Direct

Motivul demisiei pare a fi faptul că Viorel își agresează soția, pe Vulpița, în spatele camerelor de luat vederi, iar nimeni nu ia nicio măsură în această privință.

În finalul emisiunii, cea care a jucat rolul de asistentă a fost chiar Vulpița, cea din cauza căreia Emily a demisionat. Astfel, Veronica Stegaru a fost cea care a mulțumit sposorilor la finalul ediției. După ce Vulpița și-a făcut treaba, în stilul caracteristic, Mirela Vaida a dat verdictul.

Vulpița a jucat rolul de asistentă TV pe finalul emisiunii

„Habemos asistentus!”, a spus Mirela Vaida, ceea ce înseamnă „Avem asistentă”. Rîmâne de urmărit dacă Vulpița va râmâne întradevăr asistenta emisiunii Acces Direct.

Emily Burghelea a revenit cu detalii despre demisie pe canalul ei de YouTube și a clarificat întreaga situație.

De ce a demisionat Emily Burghelea

„Bună, tuturor. Eu sunt Emiliana, iar azi mi-am dat demisia de la Acces Direct. Știu că mulți dintre voi mi-au spus de-a lungul timpului că nu este bine să fac parte din acest format, dar din momentul în care am fost pusă să ascund niște agresiuni, nu am mai putut să fac parte din acest format.

Da, ați avut dreptate. Azi s-a depășit cu mult limita. Am fost pusă să ascund lucruri care sunt cu mult sub demnitatea unei femei, nu contează că e vorba de Vulpița, de X sau de Y, iar eu nu am putut să rămân nepăsătoare, nu am putut. Eu chiar vreau ca voi să înțelegeți că eu nu am făcut chestia asta ca să pătez imaginea oamenilor care lucrează acolo și cu care m-am înțeles foarte bine, până astăzi, când m-au pus să fac ceva ce nu am putut să fac.”, a spus Emily Burghelea.