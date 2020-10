Familia Pastramă, la un pas de faliment! Vor fi executați silit pentru datorii de sute de mii de euro

Zvonurile s-au dovedit a fi adevărate! Familia Pastramă are mari probleme cu banii. Aceștia urmează să fie executați silit pentru datorii de sute de mii de euro, afacerile nu le merg strună așa cum sperau, iar acum au început să strângă buzunarul și la cheltuielile cu care erau obișnuiți.

Nu este pentru prima oară când se aud de problemele financiare ale soților Pastramă. Acești au recunoscut faptul că nu stau pe roze în ceea ce privește capitolul acesta chiar și în reality show-ul pe care îl au. Din păcate, Brigitte a mărturisit că nici afacerea cu shaormeria nu e așa cum s-ar fi așteptat din cauza pandemiei care a cam schimbat direcțiile intuite de cei doi. În cadrul unui scandal cu propriul fiu, bruneta a dezvăluit că nu stau bine cu banii și s-a dovedit de multe ori foarte atentă când venea vorba despre orice cheltuială din casă. Florin Pastramă a cedat nervos în urmă cu câteva zile și a trântit-o pe asfalt pe soția lui într-o parcare a unui supermarket. Cel mai probabil, printre tensiunile și problemele acumulate se află și situația financiară care scârțâie, mai cu seamă că ambii s-au bucurat până acum de ani și ani plini de opulență și lipsa problemelor de ordin economic. Acum, bărbatul și familia lui trec printr-o perioadă grea, iar băncile sunt pe cale să-i execute.

Mai exact, Florin a girat un împrumut luat cu mama, fratele și surorile lui și nu l-au mai putut returna, iar acum un executor judecătoresc a obținut acordul instanței de executare a bunurilor famliei Pastramă. Cum Brigitte este și ea parte din familie, are și ea aceleași griji și le este alături acestora. Numiții au apelat la o ultimă soluție juridică în speranța în care să oprească din fașe dezastrul care bate la ușă – contestația la executare. Doina Pastramă, sora soțului lui Brigitte, are de returnat un credit imobiliar la aceeași bancă în valoare de 450.000 de euro. Contractul semnat în 2008 a dus la cumpărarea unui teren în sectorul 2. Doina a încercat să scape de plata ratelor prin legea dării în plată, dar nu a reușit, ulterior a încercat să convingă instanța că în contractul cu banca există clauze abuzive, astfel să-l desfiițeze, dar din nou fără succes. Din păcate, nici Brigitte nu stă prea bine cu banii, așa că nu ar avea cum să intervină pentru a-i ușura aceasta situația.

”După ce a murit tata, mi-a fost greu pentru că am resimţit altfel problemele. Nu a mai fost el, deci nu mă mai ţinea nimeni în puf, a trebuit să preiau tot şi am renunţat şi la profesia de notar şi m-am apucat de business, de birou, să preiau afacerea lui tata. A murit în 2008, fără să ştim că e bolnav. A făcut infarct la 55 de ani. Eu aveam 29 de ani şi atunci mi-am dat seama că nu e toata lumea ca mine, că oamenii sunt răi şi că în viaţă nu există nu pot, ci nu vreau. Dacă eu sunt bun şi corect, credeam că aşa e toată lumea. Nu. Atunci au început problemele noastre. Atunci a început să se zvonească tot felul de lucruri despre familia mea. Atunci am văzut ce înseamnă răutatea omenească. Apoi am devenit capul familiei, ştiam toate afacerile şi să ma implic 100%. Tata a lăsat un imperiu, mi-a fost foarte greu fără el. Erau nopţi când vorbeam cu el şi îi ceream sfaturi. Şi acum am o poză cu el în telefon şi în fiecare duminică merg cu mama la biserică şi apoi la cimitir la tata”

Florin Pastramă