O femeie de 33 de ani din România a publicat pe Facebook un mesaj despre cum nu se epilează și apreciază naturalețea. Postarea ei a devenit virală, mai ales că e însoțită de-o poză care să demonstreze că și aplică ce zice.

Alexandra Myth, vloggeriţă, a stârnit un fel de scandal pe Facebook cu postarea ei. Ea a ales să posteze pe contul ei de Facebook, pentru publicul din România care o urmărește, o poză în care apare neepilată. Poza e însoțită de un mesaj.

„Este prima oară în viaţă mea de adult când mă simt liberă din toate punctele de vedere. Nu m-am epilat de la sfârşitul lunii septembrie astfel pt prima oară în 16 ani de când mă epilez «că aşa trebe», «că aşa se face» că doar aşa «e sexy» aleg să fiu femeie liberă.

Liberă de tot ce înseamnă constragerile societăţii. Nu dau nicio alună pe ceea ce gândeşte nimeni despre mine. Sunt încrezătoare în mine. Mă cunosc cel mai bine. Mă iubesc. Am o viziune.

Vreau să mă ajut pe mine să fiu un om mai bun şi să-i ajut pe alţii să devină o versiune mai bună a lor. Pentru asta îţi trebuie acceptare, toleranţă, empatie şi iubire din plin. Recunoştinţă pentru tot ce am!

Pt asta îți trebuie acceptare, toleranță empatie și iubire din plin. Recunoștiintă pt tot ce am !”, a scris aceasta. Mesajul a fost editat doar pentru a-i fi adăugate diacritice.

Astfel, femeia care a supărat România își argumentează decizia prin libertate, prin descătușare de constrângeri. Deloc surprinzător, publicul a reacționat destul de radical.

Un comentariu la postarea femeii: „[…] e alegerea fiecareia cum si in ce fel se epileaza doar ca din punctul meu de vedere nu o fac pt ca asa se face sau asa zice lumea ci pentru ca asa consider eu ca ma respect pe mine ca femeia si am grija de igiena mea. Fara a arata ca o maimuta iarna si vara printesa.”

Un alt comentariu la această poziție față de epilare: „La fel de «liberă» ești și la păsărică? Sau lianele s-au instalat și acolo? Nu de alta, dar vreau să știu dacă ții tot postul, sau e doar vorba de miercurea și vinerea. Sau ții chiar și negru?”

O altă femeie a fost mai directă, mai acidă: „[…] ai 16 ani și asta crezi că ești? Păi ne jignești pe noi, femeile cu adevărat femei, pisi dragă. Ești o adolescentă iubitoare de atenție, care peste maxim 5 ani va regreta amarnic treaba asta […].”

În fine, ai înțeles cam ce zic oamenii. Mai departe merită menționat că acest trend a avut o oarecare tracțiune în SUA în ultimii ani. Acum a ajuns și la noi prin această postare.