EXCLUSIV Cum a apărut Florin Salam la o terasă din Herăstrău. Manelistul a întors toate privirile

Florin Salam nu se lasă niciodată mai prejos în fața fanilor săi și are grijă la imaginea sa oriunde ar merge. Cum și-a făcut apariția celebrul manelist? Cântărețul a reușit ca și de această dată să întoarcă toate privirile.

Cunoscutul manelist a fost surprins la o întâlnire cu prietenii. Acesta a ieșit la o terasă alături de câțiva oameni dragi pentru a se relaxa puțin. Celebrul cântăreț face parte din categoria oamenilor care se bucură extrem de tare de pandemie și de restricțiile apărute.

Fanii săi știu că acesta abia avea timp să respire din cauza multor evenimente pe care le avea. Deși se bucură de sume enorme datorită talentului său, tot calitatea aceasta e cea care l-a ținut departe de copii și familie cel mai mult.

Din fericire, criza sanitară care i-a blocat activitatea i-a adus șansa să petreacă mai mult timp alături de copii, soție, nepoți și alți prieteni. Zis și făcut! Regele manelelor din România și-a dat întâlnire cu cățiva amici, iar cum îi spune titulatura…nu putea să-și facă apariția oricum, așa că și-a făcut intrarea într-un mod spectaculos.

Artistul a apărut la bordul unui bolid de lux achiziționat în urmă cu 10 ani. Mai exact, un Audi Audi R8 Spyder pe care Salam a plătit 170.000 de euro. Odată ajuns, solistul a poposit la masă aproximativ o oră, după care a plecat spre casă. Fanii săi sunt deja obișnuiți, pentru că atunci când vine vorba despre marele Florin Salam nu încape loc de altceva în afară de opulență.

”Am vrut să mă las de muzică din cauza răutăților. Am avut bețe puse-n roate chiar din branșa noastră, de lăutari, de muzicanți. Mai mult decât din alte părți. Eu mă gândeam: oamenii normali, pe mine mă iubesc. Șmecherii mă iubesc pentru că eu îi răcoresc. Am văzut oameni reci pe care i-am făcut să plângă și nu se așteptau nici ei. Am avut bețe în roate de la niște oameni care tot vedeau cum urc. Urcam și poate eu nu mai realizam, pentru că atunci când îți place ceva, te gândești doar la ce faci. Și ei, cu o vorbă-două, au reușit să îi supere pe oameni cu anumite discuții care le făceau ei, neadevărate. Și atunci, m-au tratat un pic altfel niște persoane care deja aveam suflet pus acolo. Am suferit pe tema asta, că puteam să spun: pe dreptatea mea există lege… Nu, eu sufeream mai mult pentru că nu înțelegeam de ce, de unde a apărut treaba asta…”

Florin Salam (Sursa: podcast Damian Drăghici)