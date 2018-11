eMag o comite iar și dă-n prețuri de zici că nu-i adevărat. Televizoare și telefoane care doar că nu-s gratis

eMag zilele acestea continuă maratonul reducerilor și pare de neoprit în a oferi prețuri mici, mai ales la categorii precum televizoare, telefoane sau electrocasnice. eMag, asa cum ne-a obisnuit dupa Black Friday, continuă frenezia reducerilor și, dacă vrei să cumperi ceva util, acum este momentul – AICI găsești cele mai bune produse. Pentru a te ajuta, am facut și noi o listă mai jos cu câteva produse din fiecare categorie importantă care sunt atât de ieftine ca zici ca nu e adevărat.

Emag are Televizoare ieftine numai bune să vezi de Crăciun filmul Singur Acasa

Televizorul Star-Light poate să fie alegerea perfectă cu o diagonală de 80 cm, e LED ultra-slim cu ecran HD ready și are două difuzoare stereo de câte 8 wați. Partea și mai bună, evident, e prețul foarte MIC

Samsung are o variantă de televizor pe care să-l cumperi dacă vrei conținut 4K acasă. Televizorul 40MU6102 e ceva mai mic decât modelul anterior, cu o diagonală a ecranului de doar 100 de centimetri, astfel că l-ai putea prefera pentru dormitor. Datorită tehnologiilor PurColor și HDR, te vei bucura de imagini mai bogate, astfel că filmele și serialele pot deveni mai imersive. Evident, ai la dispoziție și funcții smart, cu ajutorul cărora televizorul devine un adevărat centru de entertainment. Televizorul are și o reducere de 500 de lei momentan și poate fi găsit AICI.

Televizorul LG 43UJ635V e o variantă pe care ai putea fi interesat să-l cumperi. Acesta vine cu o diagonală de 108 centimetri și tot cu rezoluție 4K, pentru ca filmele preferate să se vadă cât mai bine. Televizorul e dotat și cu un motor de upscaling, astfel că poate transforma conținutul de rezoluție mai scăzută în conținut 4K. Televizorul are o reducere destul de consistentă și e disponibil AICI.

Un televizor bine redus nu este de ignorat. Acum ai un OLED smart TV de la LG, seria 55EG9A7V. Are o diagonală de 139 cm și o rezoluție full HD, iar ramele sunt extrem de subțiri. În plus, ai parte și de funcții smart pentru televizor, așa că vei putea face mult mai multe cu el. Televizorul e disponibil AICI în perioada asta la un super preț.

Telefoane bune la eMag ca să te auzi bine de sărbători

Huawei P20 Lite la pret uimitor de mic: Acest telefon are 64 GB spațiu de stocare, 4 GB de memorie RAM și nu una, dar două camere foto. Pui mâna pe el AICI.

Dacă vrei ceva mai nou și care beneficiază de designul schimbat, atunci Samsung Galaxy S8 e pentru tine. Smartphone-ul a fost lansat anul trecut și vedeta acestuia e ecranul Infinity, cu raport de aspect de 18,5:9. Firește, dincolo de ecranul AMOLED, ai la dispoziție și o cameră foto de top, cu senzor de 12 MP. Smartphone-ul are 4 GB de memorie RAM, iar alături are procesor Snapdragon 835, astfel că multitasking-ul nu va fi vreodată o problemă. Telefonul va fi 1.500 de Black Friday la eMAG și îl poți cumpăra de AICI.

Samsung Galaxy C5 e un telefon ceva mai de buget decât celelalte prezentate, dar e o opțiune bună dacă nu vrei să te întinzi mai mult decât îți e plapuma. Smartphone-ul are procesor mid-range, Snapdragon 817, iar alături de acesta ai parte și de 4 GB de memorie RAM. Telefonul are ecran Full HD, cu format 16:9, iar diagonala e de 5,2 inci. Camera foto principală are 16 megapixeli, iar cea secundară are senzor de 8 megapixeli, fiind numai bună pentru selfie-uri. Telefonul va avea un preț bun de Black Friday la eMAG și îl găsești AICI.

Nu în ultimul rând, un Ulefone X care e fix un Google Pixel și un iPhone X la cel mai mic preț. Are 4 GB de memorie RAM, 64 GB spațiu de stocare, ecran de 5,85 inci HD+ și, desigur, rulează Android Oreo. Partea bună e că are și o baterie de 3.300 mAh. Îl are eMAG în magazin la super ofertă, AICI.

Laptopuri de luat la preț redus de la eMAG

Laptop Lenovo IdeaPad are procesor Intel la 2,6 Ghz, are 4 GB de memorie RAM și 128 GB pe SSD. Are și placă video integrată. Prețul la care e disponibil este AICI la cel mai bun.

Unul din laptopurile pe care îl recomandam este un ASUS ZenBook cu procesor Intel i7, are ecran Full HD de 13,3 inci și 8 GB de memorie RAM. Totodată, spațiul de stocare este pe SSD, de 256 GB. Sistemul de operare, evident, este un Windows 10. Îl găsești cu redus la eMAG, AICI.

Acest laptop e fix pentru gameri. Are un hardware demențial cu ecran de 15,6 inci Full HD, 32 GB de memorie RAM, 512 GB spațiu de stocare pe SSD și o placă grafică Nvidia GTX 1080 cu 8 GB de memorie RAM. N-ai cum să nu bagi cele mai tari jocuri pe el.

Dacă te-ai săturat de Windows, atunci ai doar o altă alegere: MacBook. De la Apple e un model de 13 inci, cu procesor Intel Core i5, ecran de 13,3 inci, 8 GB de memorie RAM și un SSD de 128 GB. Mai mult, primești și cele mai noi actualizări imediat. Altfel, prețul este redus la eMAG în perioada asta.

eMAg are oferte bune și la electrocasnice numai bune pentru casa ta

Mașină de spălat Beko WMY81483LMB1 este una dintre cele mai bune alegeri. Are motor ProSmart Inverter și sistemul Aquafusion eficientizează la maximum consumul de apă și energie. Asta se va vedea pe factura ta la sfârșitul lunii. Mai are și capacitate de opt kilograme și ajunge la 1.400 rotații pe minut. Modelul acesta e disponibil la ofertăAICI.

Când vine vorba de electrocasnice, e greu să uiți de Arctic. Este unul dintre cele mai longevive branduri românești și cel puțin pe domeniul acesta nu sunt multe pe care să i le reproșezi. eMAG listează o combină frigorifică argintie, care te-ar putea ajuta cu depozitarea iarna. Are un volum de 321 litri, o înălțime de aproape doi metri și tehnologiile no frost și fast freeze xl zone. Prețul e foarte bun si îl poți achiziționa de AICI.

Iar dacă vrei să câștigi mai mult timp, ar trebui să te gândești la o mașină de spălat vase. Poți opta pentru una de la Bosch. Are 12 seturi și cinci programe, e în clasa A++ și vine la pachet cu un cadou: set de șase pahare, care costă aproape 200 de lei. E disponibilă online în campania magazinului, AICI.

Aspirator Dyson vertical: dacă ai văzut fie și doar un uscător de mâini Dyson, știi ce poate face compania asta. eMAG listează acum un aspirator vertical foarte puternic și fiabil la un preț excelent. Îl găsești pe site AICI să vezi dacă-i pentru tine.