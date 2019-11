eMAG vinde telefoane, televizoare și laptopuri cu preț ciudat de mic. Samsung Galaxy de la 400 de lei

După Black Friday 2019 și Crazy Days, eMag continuă valul de reduceri în cele mai importante categorii de produse, precum telefoane, televizoare și laptopuri.

eMag a depășit toate recordurile de vânzări cu ocazia Black Friday 2019, dar ai în continuare posibilitatea să îți cumperi gadgetul dorit la reduceri. Indiferent dacă vrei să-ți iei ceva pentru tine sau pregătești de pe acum cadouri pentru cei dragi, nu trebuie să ratezi ofertele celui mai mare magazin de pe meleaguri mioritice. Doar în acest zile, găsești telefoane din seria Samsung Galaxy la prețuri care încep cu 400 lei, televizoare de la 500 lei și laptopuri de cursă lungă la 900 lei.

Telefoane Samsung Galaxy la cele mai mici prețuri, după Black Friday

Unul dintre cele mai ieftine smartphone-uri lansate de Samsung în 2019 este la reducere. Galaxy A2 Core 2019 este un dual sim competent, compatibil cu 4G, care face o treabă foarte bună dacă vrei să navighezi pe Facebook, să postezi pe Instagram sau să te conversezi cu prietenii pe WhatsApp. Are un procesor octa-core, o memorie internă de 8GB și o cameră principală de 5 megapixeli. Prețul incredibil, AICI.

Poate cele mai bun telefon ieftin de la Samsung din noua generație, Galaxy A20e are un design actual, cu o crestătură discretă pentru camera frontală și este dual SIM. Preinstalat cu Android 9, terminalul se laudă cu un octa-core Exynos 7884, 3GB RAM și o memorie internă de 32GB mai mult decât suficientă în majoritatea circumstanțelor. Cu două camere principale, de 13 și 5 megapixeli, poți imortaliza în condiții optime orice eveniment. Îl găsești AICI.

Pentru prima oară la sub 1000 lei, Samsung Galaxy A30s este telefonul pe care nu-l vei schimba prea curând, după achziție. Dual SIM-ul cu o configurație peste medie ascunde la interior un octa core Eynos 7904 de la ultimă generație de la Samsung. Are 4GB RAM pentru cele mai pretențioase jocuri, iar memoria internă de 64GB te asigură că vei avea în permență loc pentru poze. Dacă nu, poți investi într-un card de până la 512GB, pentru că este compatibil cu ele. Este la.preț redus AICI.

Laptopuri surprinzător de ieftine pentru munca de birou

Poate cel mai ieftin laptop din oferta eMag, Lenovo V30 poate fi cumpărat acum la un preț și mai mic decât de obicei. Cu un ecran generos de 15,6 inci, acesta este un ultraportabil de doar 1,8 kilograme, ca să-l poți lua oriunde în deplasare. Are un procesor Intel Kaby Lake de ultimă generație, 4GB DDR4 și un hard disk generos de 1TB, ca să nu rămâi niciodată fără spațiu. Este la un preț imbatabil, AICI.

Dacă ești în căutarea unui hibrid de dimensiuni reduse, care să funcționeze la fel de bine ca laptop sau tabletă, dar nu ai foarte mulți bani, micuțul Lenovo Miix 320 este perfect. Acesta este folosește un Intel Atom x5 de ultimă generație pentru a consuma cât mai puțină energie, are 4GB RAM și o memorie flash de 64 de GB care este mai mult decât suficientă pentru sistemul de operare și cele mai utile programe ale tale. Pentru că are un panou IPS de 10,1 inci, este suficient de micuț să-l iei peste tot. Prețul este de nerefuzat, AICI.

Amatorii de ASUS au o ofertă de nerefuzat în această perioadă prin intermediul celui mai nou VivoBook 15. Un procesor Intel Pentium la 2,3GHz, 4GB RAM și un hard disk de 1TB, ai tot ce îți trebuie atât pentru munca la birou, cât și pentru momentele de divertisment, când stai pe Netflix sau YouTube. Este mai ușor de 2 kilograme. AICI este la cel mai bun preț.

Cele mai bune televizoare la reducere, de la 500 lei

Dacă te-a lovit melancolia și îți dorești un televizor foarte bun de la Diamant, acesta vine la pachet cu o reducere substanțială. Cu 40% mai ieftin decât de obicei, TV-ul are o diagonală de 80 de centimetri și vine preinstalat cu Android TV. Astfel, poți să-ți instalezi aplicațiile tale preferate în doar câteva momente, ca să nu pierzi nimic de pe YouTube, Neflix, Spotify sau HBO Go. Prețul redus, AICI.

Pentru un spațiu mai restrâns, LG are o ofertă de nerefuzat în această perioadă prin intermediul modelului de 60 de centimetri, 24TL510. Acesta are o rezoluție HD, vine cu Wi-Fi incorporat și funcționează la fel de bine ca monitor pentru PC, când nu găsești nimic pe TV. În plus, îți face viața ușoară dacă vrei să-ți oglindești conținutul de pe telefon pe marele ecran. Prețul extraordinar, AICI.

Poate cel mai ieftin televizor de la Samsung, 32N4302 este un Smart TV de ultimă generație la un preț mai mic de 1000 de lei. Produs în 2019, acest TV este certificat HDR pentru a-ți afișa culori vii în orice condiții și detalii clare chiar și în cele mai întunecate scene. Prin sistemul audio Dolby Digital Plus, filmele tale se vor auzi mai bine ca niciodată. În plus, dacă ai un smartphone Samsung, poți foarte ușor să-ți oglindești ecranul telefonului pe TV. Pretul redus, AICI.