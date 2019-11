eMAG a comis-o! Ce a putut să facă acum cu prețul la telefoanele Samsung și Huawei. Galaxy S10 la preț de nimic

După o campanie de Black Friday cu multe promisiuni, eMAG a revenit cu ceva la fel de bun. Îi zice Crazy Sale și, ei bine, a băgat o mulțime de produse la preț aproape de Black Friday. Am ales câteva dintre ele.

eMAG s-a descurcat bine de Black Friday. Campania a început pe 15 noiembrie, de la ora 7:25, iar vânzările au fost de peste 499 milioane lei. Dar magazinul o ține mai departe cu reducerile, acum la telefoane Samsung și Huawei. Campania Crazy Sale are reduceri la fel de bune, chiar dacă nu mai sunt laptopuri la 500 de lei.

Cele mai tari reduceri eMAG la telefoane Samsung

Din cea mai nouă serie Galaxy S1, Samsung are un model foarte tare: Galaxy S10e. E cel mai mic telefon din seria de 2019, dar nu stă prost când vine vorba de hardware. Are 128 GB spațiu de stocare, 6 GB memorie RAM și un ecran de 5,8 inci pentru cei care nu vor un telefon cu ecran prea mare. Are și două camere foto. Îl poți cumpăra de AICI cu preț mic.

Unul dintre cele mai bune prețuri este acum la Samsung Galaxy A30s. Telefonul își face treaba, cel puțin un an de acum înainte, dar nu poți ignora prețul. Îl prinzi AICI în ultima campanie de reduceri.

eMAG Crazy Sale vine cu preț bun și la Samsung Galaxy Note 10 Plus. E cel mai nou model al producătorului, dar și cel mai scump. Acest model are 256 GB spațiu de stocare, 12 GB memorie RAM și un ecran imens. Unde mai pui că-i singurul telefon premium cu stylus, acel S Pen care are diverse funcționalități. Are preț redus, nu-l poți rata.

Samsung Galaxy A80 este singurul telefon al producătorului fără niciun fel de creastătură pe partea din față a ecranului. Pentru selfie-uri și poze de foarte bună calitate, folosești camerele principale de pe spate, printre care și una de 48 de megapixeli. Iei telefonul de AICI la cel mai bun preț.

Prețurile mici la telefoane Huawei disponibile acum

Huawei Y6 Smart 2019 e un telefon pe care eMAG îl listează cu un preț foarte mic. Are 32 GB spațiu de stocare și-o crestătură în partea de sus pentru camera de selfie. Telefonul e disponibil AICI, dar se dă repede.

Când vrei ceva cu adevărat ieftin, mereu să te uiți la eMAG după modelele Lite. Așa e cazul și cu Huawei P30 Lite. Are 128 GB spațiu de stocare, un hardware decent, dar ce te interesează e prețul. Iar acum e disponibil la mare reducere.

O alternativă a telefonului de mai sus e Huawei P30, disponibil și el în ofertă. A fost lansat în aceeași perioadă cu celelalte două modele P30 de mai sus. Prețul mai mic e AICI.

În fine, mai există și modelul P Smart 2019. E destul de popular anul acesta. Modelul în cauză are 64 GB spațiu de stocare și e gândit pentru tipul de utilizator care nu vrea să cheltuiască prea mult pe un telefon, dar ar vrea și ceva cu care să-și facă treaba. Fă-ți un bine și ia-l acum la preț de Doamne ajută.