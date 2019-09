eMAG oferă televizoare Samsung și telefoane Huawei cu doar câțiva lei. Cum incepe toamna reducerilor online

eMAG are oferte bune la început de toamnă la televizoare Samsung și telefoane Huawei. Găsești produsul căutat la prețuri foarte mici. Modele care în urmă cu un an aveau prețuri exorbitante, care te făceau să-ți plângi de milă și să te gândești că ești sărac, acum, au devenit mai accesibile. Îți voi enumera cele mai captivante oferte, dar te invit să arunci și tu o privire pe catalogul magazinului, să-ți alegi ce-ți trebuie. Am ales televizoarele și telefoane pentru că acestea sunt cele mai căutate în această perioadă.

Cu toate că mai e până la Black Friday, eMAG a scăzut încă din prima zi de toamnă prețurile, ca să te convingă să alegi un produs, chiar dacă poate n-ai nevoie de un TV sau telefon nou.

Televizoare Samsung ieftine la eMAG

Ai prețul perfect la televizor LED Curbat Smart Samsung (49NU7302), cu diagonala de 123 cm, 4K Ultra HD. Rareori găsești un televizor cu ecran curbat, la o așa diagonală, la un astfel de preț.

Găsești televizorul la eMAG, la ACEST preț.

Televizor LED Smart Samsung (50RU7102), cu diagonala de 125 cm, 4K Ultra HD, la un preț ireal de mic. Este mai ieftin cu aproape 1.000 de lei decât prețul inițial și este un televizor care oferă un raport preț-calitate excepțional.

Televizorul îl găsești AICI.

Dacă vrei un ecran mai mare și ai un buzunar mai generos, alege televizorul LED Smart Samsung (65NU7022), cu diagonala de 163 cm, 4K Ultra HD. Poate că nu prea ai așa mult conținut 4K de vizionat, încă, cel puțin de la operatorii TV, dar un TV 4K este un best buy în acest moment, dacă îl găsești la un preț bun.

Acest model îl găsești AICI.

Telefoane Huawei la prețurile pe care le aștepți de mult, la eMAG

Nu te bucura, compania Huawei nu s-a împăcat cu SUA. Trump se răzgândește repede. Poate că pe viitor, telefoanele Huawei nu vor mai fi o achiziție atât de avantajoasă, dar modelele pe care încă le găsești pe piață sunt foarte bune pentru orice utilizator.

În sfârșit, ai telefon Huawei P20 Pro la prețul pe care ți-l poți permite. Era un flagship atunci când a apărut și era dorit de oricine își dore o cameră foto excepțională în buzunar.

Acum, ai șansa să-l iei și îl găsești AICI.

Dacă vrei și un telefon elegant, dar și cu o cameră splendidă și cu alte specificații tehnice de top, poți lua Huawei Mate 20 Pro. Și acesta a ajuns la un preț foarte accesibil, față de cel de aproape 4.000 de lei, cât era la început.

Telefonul îl găsești AICI.

Dacă, totuși, cele două ți se par prea scumpe, iată și un telefon de buget, care oferă și calitate. Ai Huawei P30 Lite la un preț foarte bun, nu neapărat mai performant, dar oferă mai mult decât îți trebuie dacă nu ești pretențios.

Prețul îl poți vedea AICI.