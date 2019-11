eMag vinde telefoane Samsung și Huawei cu preț atât de mic, că e greu de crezut. Galaxy S10 la preț de chilipir

eMAG a terminat Black Friday, dar mai sunt oferte. În special la telefoane Samsung cu preț bun. Și ideea acum ar fi să profiți de ele până se dau.

Crazy Sale de la eMAG înseamnă reduceri consistente la retailerul online după Black Friday de până la 50%. Noua campanie se desfășoară în acest weekend și sunt tăieri de prețuri la întreaga gamă de produse pe care le poți accesa de AICI.

Oferte eMAG pentru telefoane Samsung

Samsung Galaxy A80 e acel tip de telefon pe care n-ai cum să-l uiți. E singurul fără niciun fel de creastătură pe partea din față a ecranului. Pentru selfie-uri și poze de foarte bună calitate, folosești camerele principale de pe spate. Are chiar și o cameră de 48 de megapixeli. Iei telefonul de aici la preț cu mega reducere.

Samsung Galaxy A70 face minuni pe zona de telefoane mainstream. Prețul e un atu serios. Are o crestătură infimă pe partea din față pentru cameră, un panou sAMOLED fără reproș pe partea de contrast și un design fascinant prin simplitate. Face fotografii de până la 32 de megapixeli. Un telefon pe care îl iei acum la preț mic.

eMAG are din seria Galaxy S un reprezentant de seamă: Samsung Galaxy S10e. Are 128 GB spațiu de stocare, 6 GB memorie RAM, dar și două camere foto pentru toate pozele pe care ai fi vrut să le surprinzi în vacanță. Telefonul are un preț de Doamne ajută acum.

Cel mai bun preț este însă pentru Samsung Galaxy S10 Plus. Acest model are 128 GB spațiu de stocare, e disponibil în mai multe nuanțe de culoare, în special roșu, are 8 GB memorie RAM și unul dintre cele mai bune ecrane de pe telefoanele moderne. O să fie bun pentru doi ani de acum înainte. Îl poți cumpăra cu reducere mare.

Telefoane Huawei la preț foarte mic

Când vine vorba de ce mai are eMAG în ofertă, modelul Huawei Y6 Smart 2019 nu poate fi ratat. Are 32 GB spațiu de stocare și-o crestătură în partea de sus pentru camera de selfie. Telefonul e disponibil AICI.

Ar trebui să arunci o privire și pe ce oferă modelul P Smart 2019. Acesta are 64 GB spațiu de stocare și e gândit pentru tipul de utilizator care nu vrea să cheltuiască prea mult pe un telefon, dar ar vrea și ceva cu care să-și facă treaba. Telefonul e disponibil AICI cu preț redus.

Acum ar trebui să te duci către ceva foarte bun. Cel mai bun telefon de la companie încă e Huawei P30 Pro. Asta pentru că Mate 30 Pro încă nu are suport pentru servicii Google. Din fericire, acesta rulează toate aplicațiile și, în curând, va primi actualizare la Android 10. Îl prinzi cu reducere grea ACUM.