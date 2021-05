Eliminare surpriză la Survivor România. A ieșit în lacrimi după Consiliul de eliminare

Se strâng rândurile la Survivor România 2021! Un nou concurent a părăsit emisiunea în ediția de azi, 30 mai. Care sunt nominalizările celor favoriți din această seară?

Survivor România și-a mai luat adio de la unul din concurenții care spera extrem de tare să ajungă în marea finală. Din păcate, telespectatorii și susținătorii săi credeau că va depăși această etapă își va împlini visul, dar soarta a decis altceva. Echipele se înțeleg din ce în ce mai bine, iar fanii show-ului din Dominicană sunt surprinși de unitatea care domnește în campul Războinicilor și Faimoșilor.

„Voiam să adaug faptul că eu nu aș fi fost de acord să se facă vreo strategie. Îi respect pe colegii mei și n-aș fi acceptat așa ceva din principiu”, a fost declarației Adelinei care a surprins pe toată lumea. Sportiva n-ar fi putut accepta o strategie, așa că nu și-a supus colegii la o alegere pe ultima sută de metri, riscând astfel să fie chiar ea cea care își ia adio de la acerba competiție moderată de Daniel Pavel.

Favorit Faimoși: Zannidache

Nominalizare: Ștefan

Favorit Războinici: Albert

Nominalizare: Marius

Andreea: Sunt prima nominalizată spre eliminare. Am venit la consiliu cu o stare de nesiguranță și incertitudine, dar și cu speranță. Toate mă încearcă pentru că poate fi ultima seară în care să iau parte la această competiție. O să-mi apreciez mult mai mult familia și hrana. Atunci când suntem acasă avem impresia că suntem nefericiți și avem multe neajunsuri, dar nu e deloc așa.

Adelina: E cea mai emoțioantă seară de când sunt la Survivor, nici nu am cuvintele la mine. Nu știu ce să vă spun, dar îmi dau seama că se apropie un final, iar asta depinde numai de voturile de acasă. Cel mai mare regret va fi că n-am apucat să vorbesc mai mult cu colegii mei acum. Îmi dau seama că poate plec și azi poate n-am petrecut destul timp împreună. Totul se întâmplă cu un motiv, absolut tot ce s-a întâmplat este guvernat de cineva de sus care e alături de mine de când am ajuns aici. Survivor este despre oameni!

Concurentul care a acumulat cele mai puține voturi dintre Andreea, Adelina, Ștefan și Marius este: ANDREEA

„Se pare că nu-și mai au rost cuvintele acum. Sentimentul e foarte puternic, emoția e foarte puternică. Mi-aș fi dorit ca această competiție să nu se termine aici, mi-aș fi dorit să continui. La fel cum am spus…nu am reușit să demonstrez la fel de repede și de mult așa cum au făcut-o ei pentru că am ajuns mai târziu în competiție. Mă bucur că le-am auzit poveștile de viață, povești care m-au inspirat și care mi-au oferit o lecție. Mă bucur că am reușit să îmi depășesc limitele și de multe ori am reușit să o fac prin intermediul lor. Când am intrat în competiție nu știam nici să înot. Mulți mi-au sărit în ajutor și le mulțumec pentru tot spirjinul!”

Andreea