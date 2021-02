Elena Udrea ajunge la tribunal în cazul Caracal. Ce se întâmplă e halucinant (exclusiv)

Ce se întâmplă în ancheta fără final din cazul Caracal? Elena Udrea ajunge la tribunal. Care sunt detaliile cunoscute până acum și de ce această veste i-a șocat pe cei mai mulți români.

Cazul Caracal încă trezește nenumărate semne de întrebare, mai cu seamă de când în anchetă au intervenit nume cunoscute precum: Elena Udrea sau Florin Petrescu (Axinte). Cel care a făcut cererea e chiar presupusul inculpat, în cadrul unui termen din cursul anului trecut.

Dacă fostul ministru al Turismului a preferat să nu discute public deocamdată, Axinte a ținut să împărtășească cu presa ceea ce a simțit atunci când a luat la cunoștință totul. La momentul actual nu sunt cunoscute criteriile pe baza cărora Dincă a făcut aceste cereri sau dacă tribunalul i le va accepta sau nu.

„Eu? Chemat la procesul lui Dincă? Acel Gheorghe Dincă? De ce? Dar nici nu-l cunosc! Asta e o glumă, nu? Singurul lucru pe care e posibil să-l am în comun cu Dincă ar fi acela că suntem olteni amândoi, eu fiind născut la Verbiţa, în Dolj, în timp ce el a venit pe lume în Caracal, judeţul Olt”, a declarat actorul, pentru impact.ro.

Din păcate, la aceste vești se mai adaugă și instabilitatea venită din contextul actual. Axinte a mai precizat pentru sursa citată că în această perioadă dificilă pentru toată lumea reușește cu greu să-și câștige bani pentru a-și întreține familia.

„Dacă mi-a plăcut să cânt, să glumesc şi să dansez toată viaţa, na, că au venit nişte timpuri ciudate, în care pare că nu mai e nevoie de nimic din toate astea. Statul nu ne-a ajutat deloc în ultimul an, de când a venit povestea asta cu pandemia şi nici nu mai am de unde să mă împrumut. Cum să-i cer bani lui Mugur Mihăescu, când el şi-a închis restaurantele? Și nici Radu nu o duce mai bine, vă asigur. În plus, eu sunt fiul soților Leana şi Costel, nu? Ca să facem puţin haz de necaz, nu se cuvine ca fiul să le ceară bani părinţilor, ci mai degrabă invers, el ar trebui să-i susţină în perioadele mai grele, nu?”

Florin Petrescu/Axinte (Sursa: impact.ro)