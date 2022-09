Elena Udrea, adusă în București. Ce se întâmplă după permisia lui Cristian Cioacă

Elena Udrea, adusă în București. Fostul ministru al Dezvoltării Regionale și Turismului va fi din nou audiat, marți, 6 septembrie, la Înalta Curte de Casație și Justiție. Politiciana s-a folosit de această ocazie și de problema permisiei primite de fostul agent de poliție Cristian Cioacă pentru a atrage atenția asupra legislației privind executarea pedepselor în România. Află în rândurile următoare ce a transmis Elena Udrea, în contextul condamnării sale în dosarul „Gala Bute”.

Elena Udrea urmează să fie audiată din nou, marți, 6 septembrie, în fața judecătorilor de la Înalta Curte de Casație și Justiție. Fostul ministru va fi scos de la închisoarea de femei de la Târgşor. Va fi adus din nou în Capitală.

Audierea Elenei Udrea a fost amânată, după ce grefierii au fost testați pozitiv la infectarea cu coronavirus. În circumstanțele actuale și după vehicularea în spațiul public a situației fostului agent de poliție Cristian Cioacă, Elena Udrea a transmis un avertisment privind condițiile de executare a pedepselor în țara noastră.

Fostul ministru al Turismului a transmis că nu are nimic împotriva permisiei primită de fostul agent de poliție Cristian Cioacă. Bărbatul, condamnat la aproape 16 ani de închisoare pentru că ar fi ucis-o pe Elodia, a beneficiat de 24 de ore libere, în afara gratiilor, până duminică, 4 septembrie. Ce o deranjează, în schimb, pe Elena Udrea este faptul că principiul menținerii legăturii cu familia este legiferat în țara noastră.

Adica, posibilitatea de a iesi din penitenciar pentru a te întâlni cu familia, este acelasi si pentru un barbat care merge sa bea o bere cu rudele sale ca si pentru o mama care ar vrea sa ii fie alaturi copilului sau cand este ziua lui de nastere, cand merge in prima zi la gradinita sau la scoala, cand are un examen important, sau cand are nevoie de alinarea mamei, pur si simplu”, a transmis Elena Udrea, într-un mesaj publicat pe contul său de pe platforma socială Facebook.

Nu doar ca in ambele cazuri vizitele se pot primi doar in conditiile in care se folosește un „dispozitiv de protectie”, un geam care ajunge sa separe pe mama de copilul ei, dar si in ceea ce priveste dreptul de a mentine contactul cu familia al detinutilor, tratamentul este identic.

„Legea actuala nu face nici o diferenta intre un barbat condamnat pentru omor cu premeditare, care nu are nici copii si o mama condamnata pentru furt din magazine ori abuz in serviciu, eventual cu un copil mic sau mai multi.

Fostul ministru a atras atenția asupra importanței consolidării legăturilor dintre prizonier și membrii familiei sale. Dat fiind faptul că nu a putut să își vadă fetița pentru o lungă perioadă de timp și doar în condiții stricte, Elena Udrea a vorbit și despre susținerea relației dintre o mamă prizonieră și copilul său.

„Legislatia noastra nu are in vedere, in niciunul din aspectele pe care le trateaza, situatia copiilor al caror mame sunt in detentie. La fel, categoria de detinuti, mame, mame de copii mici, nu exista in viziunea legiuitorului nostru.

Asta arata lipsa de intelegere a rolului pedepselor raportat la societate, a nevoii de a sprijini dezvoltarea psiho-emotionala a copiilor, evitand pe cat este posibil dobandirea de catre acestia a unui comportament de risc. In conditiile in care este demonstrat cu studii recente, ultimul realizat anul acesta in Statele Unite, ca copii ale caror mame sunt in detentie rămân cu trauma pentru restul vietii. Un procent important dintre acestia ajung sa incalce legea ei înșiși”, a conchis Elena Udrea, în mesajul publicat pe Facebook.