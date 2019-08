Educație regală. Prințul George, luat peste picior că ia lecții de balet. Ce cursuri i se predau la școală

S-a aflat programul școlar al prințului George, dar nici bine nu s-a făcut public, că americanii s-au grăbit să îl ia peste picior, dat fiind că, printre altele, micuțul cu sânge albastru va lua și lecții de balet. Ce alte cursuri i se predau la școală?

Prințul George, luat peste picior că ia lecții de balet

Programul școlar al Ducilor de Cambridge a fost făcut public, dar nici bine nu s-a întâmplat asta, că americanii au și început să îi ia în derâdere pentru activitățile extrașcolare. Mai clar, totul s-a petrecut într-un cadru organizat, la TV, unde prezentatoarea emisiunii ”Good Morning America” l-a luat peste picior pe viitorul rege britanic pentru faptul că va lua lecții de balet.

Pe lângă celelalte materii pe care le va studia Prințul George la școală, anume matematică, citire, religie și programare pe calculator, fiul lui Kate Middleton și al Prințului William va avea parte și de artă în viața sa, căci părinții au decis că și baletul este binevenit. Când prezentatoarea emisiunii, Lara Spencer, a precizat materiile pe post, invitații, alături de public, au râs copios.

Prezentatoarea TV, criticată aspru de americani

„Prințul William a spus George e înnebunit după balet. Oare cât o să-l țină toată chestia asta, ct timp o să fie interesat?”, a spus vedeta de televiziune, răzând în continuare.

Mai apoi, aceasta a revenit asupra comentariilor ei jignitoare a doua zi și și-a cerut iertare pentru că a luat în derâdere înclinația lui George pentru balet. De precizat este că scuzele prezentatoarei și-au făcut locul după ce lumea a reacționat la comentariile ei supărătoare. De asemenea, și directorul artistic de la So You Think You Can Dance, Travis Wall, a postat un videoclip în care condamnă reacția vedetei TV.