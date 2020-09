Eden din serialul Santa Barbara. Ce s-a ales de frumoasa actriță și cu ce se ocupă acum

Santa Barbara a fost unul din serialele preferate de români. Mulți dintre actorii din proiect și-au făcut ușor dispariția după rolurile importante jucate. Ce s-a ales de frumoasa actriță care a interpretat-o pe Eden și cu ce se ocupă acum?

Serial Santa Barbara: Eden a renunțat la micile ecrane în anii 2000

Santa Barbara a rămas în inimile generației trecute, dar și în istoria televiziunii drept unul din serialele de succes ale anilor ’90. Întreaga lume a urmărit cu sufletul la gură poveștile întortocheate din familia Capwell, dar mai ales relația de dragoste ăn care era implicată fiica celui mai bogat om din oraș. Polițiștul Cruz Castillo era în topul personajelor preferate ale tuturor, alături de Eden. Marcy Walker are acum 58 de ani și a luat decizia de a dispărea de pe micile ecrane în anii 2000. Puțini oameni știu ce poveste a ascuns aceasta în spate și care sunt dramele eroinei.

Nu a simțit niciodată căldura unei familii

Marcy s-a născut în anul 1961 într-un oraș de provincie, Paduca, din Kentucky, SUA. Din păcate, nu a simțit căldura unei familii întregite pentru că părinții ei au divorțat pe când ea nu avea nici măcar un an. Tatăl actriței a fost cel care s-a impus când a venit vorba despre educație, în timp ce de mama ei știa foarte puține lucruri. Stâlpul familiei era militar, iar mica familie era nevoită să se mute dintr-un loc în altul. Marcy a călătorit astfel în toată America și a vizitat chiar și Orientul Îndepărat. Experiențele, culturale găsite și tipurile multe și diverse ale oamenilor pe care i-a întâlnit în drumul ei au făcut-o să-și contureze visele și să-și construiască succesul.

Ce s-a ales de actrță?

Familia a ajuns în Illinois, unde tânăra a mers la liceu, moment în care a decis să urmeze actoria, devenind vedeta clasei de dramă. În 1980, la un an de la absolvire, a primit un rol în serialul american „All my children”, filmat la New York. A luat parte la acest proiect preț de 4 ani, ulterior fiind nominalizată la Premiile Emy. Faima, însă, i-a revenit după ce a pus mâna pe personajul legendar din „Santa Barbara”.

Marcy a devenit pastor

Blondina și-a dedicat cinci ani din viață celebrului serial și s-a mutat în California pentru rol. Lucrurile pe partea profesională mergeau bine, însă norii se adunau în partea sentimentală. Aceasta a avut patru căsnicii, iar doar ultima a fost fericită. Actrița și-a dat seama că sufletul ei are nevoie de căldură și de mântuire, așa că a devenit pastor și face acte de caritate, studiază biblia și se implică în organizarea taberelor religioase de pe timpul verii. Marcy Walker a renunțat astfel la cariera de actriță pentru biserică, dar nu a regretat niciodată decizia luată.