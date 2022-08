Ea este tânăra din România cu 9 prenume. A devenit celebră pe internet, incredibil cum se numeşte

Lumea este plină de lucruri inedite, dar și de oameni la fel de inediți. Unii ies în evidență prin inteligență, iar alții prin ceea ce pot face. Dar, iată, există unii care ies în evidență prin anumite particularități, cum ar fi numele, sau prenumele, de exemplu. Pe celebra rețea TikTok o focoasă roșcată a devenit virală după ce a postat un clip, în care spune că ea este tânăra din România cu 9 prenume. A devenit celebră pe internet, iar clipul a strâns peste 100.000 de like-uri.

Câte nume unice există în lume?

Conform unor date statistice, pe Terra sunt în acest moment, aproximativ 7,53 miliarde de locuitori. Dacă ar fi să răspundem la întrebare, prima estimare a limitei inferioare ar fi 100.000 de nume unice pe limbă X 6.500 de limbi = 650 de milioane.

În general, numele de familie urmează o distribuție de tip Zipf. Termenul reprezintă raportul dintre popularitatea celui mai comun nume de familie și cel de-al doilea cel mai comun. Acest raport este aproximativ același cu raportul dintre popularitatea celui de-al 100-lea nume cel mai comun și cel de-al 200-lea, spun specialiștii.

SUA este probabil cea mai diversă națiune de pe planetă din punct de vedere nominativ. Asta și datorită compoziției sale neobișnuite de imigranți. Statisticeile arată că are 350 de milioane de locuitori. În ceeași măsură, are un set de date de recensământ cu 151.671 de nume de familie.

Cel mai comun nume de familie, Smith. Acesta are 2.376.206 de persoane. Cele mai comune 13.855-13.862 au 2000. Cele mai puțin frecvente înregistrate unt cele cu 100 de persoane, din care există 1235 de nume. Concluziar fi că, în realitate, există mai aproape de 350.000 de nume de familie. O altă concluzie ar fi că există 1000 de persoane pentru fiecare nume de familie unic.

500 de milioane de nume unice în lume

Nu există date despre cum se corelează prenumele cu numele de familie. Totuși, putem presupune că distribuția are o formă destul de asemănătoare. Cel mai frecvent prenume este de aproximativ 1000 de ori mai frecvent decât frecvența medie.

Pentru majoritatea numelor de familie, există doar o duzină de combinații unice de prenume + nume de familie. Există aproximativ 10.000 de nume unice pentru fiecare nume de familie din cele mai frecvente 100. Acestea ajung până la 200.000 de persoane cu acest nume. Acest lucru sugerează aproximativ 4,4 milioane de nume unice la o populație de 350 de milioane, doar dincolo de ocean.

Să zicem că fiecare țară de pe Pământ ar avea aceeași diversitate nominativă pe care o are SUA. Acest lucru ar sugera că există aproximativ 750 de milioane de nume unice. Majoritatea țărilor au o diversitate mai mică. Deci, estimarea ar putea fi neclară. În acest caz, am putea spune că există 500 de milioane de nume unice. Această cifră este sub „limita inferioară” menționată aici. De fapt, majoritatea celor 6500 de limbi au mai puțin de 100 000 de vorbitori unici.

Laila Hussam Wajih Sadic Abdel Hafed Fz’a Maria Ilinca. Ea este tânăra din România cu 9 prenume

În această categorie a unicilor, din punct de vedere al numelui este și tânăra din România cu 9 prenume. Într-un clip, devenit viral pe TikTok, roșcata utilizatoare a șocat audiență atunci când și-a spus toate cele 9 prenume. Comentariile internauților au invadat secțiunea de comentarii ale clipului publicat de Laila Hussam Wajih Sadic Abdel Hafed Fz’a Maria Ilinca: