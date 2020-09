E oficial, România primește miliarde de euro din partea UE. Cum intrăm în posesia banilor

România urmează să primească miliarde de euro din partea Uniunii Europene. Ce program va veni în ajutorul țări noastre și ce trebuie să facem pentru a beneficia de suma enormă?

România primește 4,1 miliarde de euro din partea UE

România va beneficia de împrumuturi de 4,1 de miliarde de euro din partea Uuniunii Europene, arată profit.ro. Consiliul UE a aprobat în cursul zilei de vineri un sprijin financiar în valoare de 87.4 miliarde de euro pentru 16 state membre sub forma unui împrumut în cadrul programului SURE – un instrument temporar al UE special pentru atenuarea riscului de șomaj pe durata crizei generate de coronavirus. România va avea parte de 4.1 miliarde de euro din cei 87.4 de miliarde. Singura condiție e ca țara noastră să depună o garanție de 393 de milioane de euro pentru a putea extrage banii, arată Memorandum adoptat de Guvern. Noua sumă este distinctă de cele 79.9 miliarde de euro obținute de România în cadrul acordului Consiliului European privind Cadrul Financiar Multianual 2021-2027 și referitor la instrumentul Next Generation EU.

Ce presupune proiectul SURE?

Prim-ministrul țării a estimat că România va beneficia de un sprijin cuprins între 3 și 5 miliarde de euro prin intermediul SURE. Banii urmează să fie folosiți pentru finanțarea unei părți din salariile celor care revin la muncă din șomajul tehnic în care au intrat în contextul crizei sanitare. Măsurile incluse de proiectul Kurzarbeit vor fi finanțate tot prin instrumentul SURE. Sprijinul oferit de Uniunea Europeană va ajuta statele să finanțeze creșterea drastică a cheltuielilor publice efectuate începând cu 1 februarie 2020. SURE face parte dintr-o serie de trei plase de siguranță cu valoarea totală de 540 de miliarde de euro care au fost ulterior aprobate de liderii UE pentru a proteja lucrătorii, întreprinderile și entitățile suverane.

Sprijinul financiar din cadrul SURE

Belgia – 7,8 miliarde EUR

Bulgaria – 511 milioane EUR

Croația – 1 miliard EUR

Cipru – 479 milioane EUR

Republica Cehă – 2 miliarde EUR

Grecia – 2,7 miliarde EUR

Italia – 27,4 miliarde EUR

Letonia – 193 milioane EUR

Lituania – 602 milioane EUR

Malta – 244 milioane EUR

Polonia – 11,2 miliarde EUR

Portugalia – 5,9 miliarde EUR

România – 4,1 miliarde EUR

Slovacia – 631 milioane EUR

Slovenia – 1,1 miliarde EUR

Spania – 21,3 miliarde EUR

