Drama unei cântărețe de la noi: mormântul soțului său a fost incendiat. Detalii ireale

Una din cântărețele de la noi are parte de momente cumplite. Mormântul soțului acesteia a fost incendiat. Cum s-a petrecut totul și cum se simte artista după șocul primit zilele trecute?

Mormântul soțului unei cântărețe de la noi a fost incendiat

Cântăreața Tatiana Marcoianu a suferit un șoc zilele trecute când a mers la locul unde soțul ei își doarme somnul de veci. Mormântul bărbatului era complet ars. Amintim că celebra solistă de muzică populară a devenit văduvă în prima zi a anului 2021. Cea din urmă e șocată de faptul că nimeni de la cimitir nu a anunțat-o de eveniment și chiar bănuiește că ar fi vorba de cineva care vrea să o rănească.

”M-am dus la cimitir să-i aprind soțului o candelă, fiind și 8 martie, am zis că iau un ghiveci cu o floare, așa cum primeam de la el. Mergând prin cimitir, pe alee, am crezut că nu mai găsesc mormântul, că-l confund. E ars tot, am zis: acum mor și eu, aici. Am rămas anesteziată, nici lacrimi nu pot să am ca să plâng. Au ars toate coroanele de pe mormânt și au rămas scheleții”, a dezvăluit Tatiana Marcoianu pentru StarPopular.ro.

Interpreta susține că totul s-a întâmplat intenționat, mai cu seamă că de la fața locului au dispărut și unele materiale de construcții în urma deciziei femeii de a turna o placă de beton tocmai pentru a proteja groapa. Pentru a nu lăsa lucrurile așa, vedeta dorește să depună o plângere la polițe.

„Am vrut să chem poliția, cred că voi depune o plângere”

”Nu-mi vine să cred că a fost din cauza vântului. Eu, când merg la cimitir, aprind doar candele. A mai fost vânt, au mai fost ploi, dar nu s-a întâmplat până astăzi. Nu știu ce să cred. Am vrut să chem poliția, cred că voi depune o plângere. Chiar dacă ar fi căzut candela, ar fi stins-o vântul, nu lua foc tot mormântul”, a mai povestit Tatiana Marcoianu pentru sursa citată.

Soțul Tatianei Marcoianu a murit pe data de 1 ianuarie 2021, de ziua lui de naștere. Acesta suferea de ciroză hepatică, fiind diagnosticat în urmă cu un an. Boala a evoluat extrem de rapid și nu i-a mai dat timp pentru un eventual transplant de ficat. Acesta a ajuns la spital pe data de 30 decembrie 2020, a fost confirmat cu coronavirus, pe 31 decembrie dimineață a vorbit cu cântăreața la telefon și i-a mărturisit că nu se simte deloc bine. După 24 de ore de la apelul telefonic soțul solistei a murit.