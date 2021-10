Drama prin care trece Iulia Stănescu de la Abracadabra: ”Mai are doar câteva ore de trăit”

Iulia Stănescu trece printr-o adevărată dramă. Anii au trecut, iar micuța vedetă de la Abracadabra a luat piept cu viața care acum nu este deloc blândă cu ea. Ce se întâmplă acum cu preferata magicianului celebru?

Iulia de Abracadabra vine cu un semnal de alarmă după ce mama ei a este infectată cu COVID-19. Cifrele din dreptul infectaților cresc de la o zi la alta în valul 4 al pandemiei. Printre aceștia se află și mama fostei vedete de la Abracadabra care și-a spus suferința cu ochii în lacrimi, în direct la TV.

Cea din urmă a emoționat o țară întreagă cu vestea că cea care i-a dat viață se stinge sub privirile ei, iar aceasta este nevoită să privească neputincioasă tragedia. Infecția cu virusul chinez face din ce în ce mai multe victime, iar din păcate pacienți cu comorbidități, nevaccinați și cei aflați la o vârstă înaintată sunt cei mai expuși.

Mama Iuliei face parte din toate cele trei categorii și acum se luptă să supraviețuiască fără nimeni la căpătâiul ei. Fetele sale sunt ambele peste hotare și îi plâng amarul mai ales în aceste clipe în care se zbate să trăiască.

Iulia nu și-a mai văzut mama de cinci ani și este conștientă că nu va mai apuca să o mai strângă pentru ultima oară în brațe. Vedeta este stabilită în Statele Unite ale Americii și nu poate să vină în România, dar în aceste clipe a simțit nevoia să transmită un mesaj cu un puternic impact emoțional pentru toți oamenii din România.

”Nu o pot vedea, nu o pot auzi la telefon. A ajuns la Terapie Intensivă, aștept în orice moment acel telefon. Acum cinci ani am văzut-o ultima dată pe mama, a fost la mine, dar a vrut să se întoarcă în țară, a zis că acolo s-a născut și acolo vrea să moară.

Nu este intubată, este septică, pulmonar și-a pierdut capabilitatea 50%, oxigenul i-a scăzut până la 60 și ceva la sută. Cred că mai are doar câteva ore de trăit. Sunt sigură că nu o să mai apuc să o prind în viață, să o strâng în viață, mi-aș fi dorit măcar un ultim telefon, să ne luăm la revedere, este conștientă.

Ea nu a fost vaccinată, a fost alegerea proprie. Deci de vreo săptămână stau așa, mi-a spus că e în casă de zece zile, că nu se simte bine, că simte că leșină și atunci mi-am dat seama. O vecină a ajutat-o să ajungă la spital și de atunci nu pot să vorbesc cu niciun doctor, sunt prea ocupați.

Nu sunt egoistă, înțeleg situația, dar aș fi apreciat foarte mult să mi se dea un telefon, pentru că eu puteam să îi trimit un tratament dacă eram anunțată din primele zile.

Am încercat să vin în România, nu pot, soțul meu muncește zi și noapte, am un copil de un an, pe care-l alăptez și alți doi și în spital nici nu mă lasă. Vă rog, România, 30% rata de vaccinare este inacceptabil, oamenii mor pe brânci. De aia am ieșit public să vă spun să vă vaccinați”, a spus Iulia Stănescu, la ”Acces Direct”.