Drama pe care a trăit-o Dana Rogoz după moartea tatălui: ‘A fost peste noapte’

Dana Rogoz este cunoscută pentru sinceritatea de care dă dovadă, dar și pentru faptul că își ține fanii la curent cu tot ce i se întâmplă. Actrița a vorbit și despre drama pe care a trăit-o după moartea tatălui său, dar și despre cum a reușit să se pună pe picioare.

Dana Rogoz și-a pierdut tatăl în urmă cu 7 ani. Actrița a mărturisit că în primul an nici nu putea să îi rostească numele fără să treacă printr-o suferință de nedescris. Totuși, pe măsură ce timpul a trecut, rana a început să fie mai puțin dureroasă.

„E mereu acest balans pe care îl fac, văd cum se schimbă lucrurile, cum vine acceptarea. În primul an, era un subiect de necuprins. Doar dacă rosteam numele, declanșam o emoție de nestăpânit. Acum lucrurile sunt oarecum OK.

Actrița a recunoscut că a apelat la terapie, mai ales pentru că avea mai multe probleme. Dana Rogoz abia devenise mamă când s-a confruntat cu pierderea tatălui, așa că nu putea să se descarce în fața micuțului său.

Era anul în care tocmai se născuse Vlad, mi se părea nedrept ca eu să fiu tristă în preajma lui. În același timp, simțeam că mă mobilizează că îl am pe el. După un an, când cu copilul lucrurile se mai liniștesc, au reapărut toate gândurile.”, a mai zis Dana Rogoz.

Mă macină pentru că iremediabil pierdut, nu există varianta în care poți să îi mai zici un lucru. Nu am avut o discuție ca niște adulți, regret asta. Regret că nu a întâlnit-o pe Lia, el își dorea o nepoată. Chiar cred că terapia m-a ajutat, dar nu neapărat numai în relația cu tata.

Vedeta a mărturisit că a ajuns să se cunoască mai bine de când a mers la terapie. Mai mult, Dana Rogoz a explicat că multe persoane ar trebui să apeleze la un psiholog dacă simt că nu mai pot să țină problemele sub control. Din păcate, după cum a punctat actrița, terapia încă nu ar fi privită așa de deschis în țară.

Ar fi ok să luăm în calcul această variantă dacă simțim nevoia de un ajutor. Psihologul nu vine să îți schimbe viața, pur și simplu îți dă ocazia să te cunoști mai bine. Răspunsurile tot tu ți le dai, procesul de autocunoaștere mi s-a părut important când am devenit mamă.

„O fac periodic, o fac și acum. Mi se părea că terapia e privită cu scepticism. Mie mi-a scăpat această informație într-un grup de persoane, am simțit că se uită la mine ca și cum mă alint. A fost cea mai bună investiție în mine. Nu e o rușine să mergi.

Mulți internauți au fost impresionați în momentul în care Dana Rogoz a discutat despre tatăl său în mediul online. Vedeta a spus care este motivul pentru care îi dedică anumite texte pline de emoție cel puțin de 2 ori pe an.

„Cred că lui tata i-ar fi plăcut să vorbesc despre el. Nu aleg cuvintele. Pot să spun că a fost cumva un acord. Am avut un dialog înainte ca el să moară, consider că îi sunt datoare, măcar de 2 ori pe an, să îi vorbesc lumii despre el.

În capul meu am dialoguri imaginare cu el. În orice situație mă gândesc cum ar reacționa el. Să vorbesc public e ca o dovadă pe care o dau Universului că nu l-am uitat. (…)

Frații m-au ajutat, am simțit că și ei simt ceea ce simt cu ei. În acel moment, durerea se împarte. A fost unul dintre motivele importante pentru care am decis să fiu mamă de 2 copii.”, a adăugat actrița.