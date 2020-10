Drama lui Stephan Pelger. Medicii au dat diagnosticul crunt: mama lui are cancer

Stephan Pelger trece prin momente foarte grele. Medicii i-au confirmat faptul că mama sa are cancer. Temerile vedetei s-au dovedit a fi adevărate, iar acesta trebuie să-i fie acum principalul sprijin părintelui care i-a mai rămas în viață.

Mama lui Stephan Pelger are cancer

Stephan Pelger trăiește clipe de coșmar după ce medicii i-au spus că mama sa are cacer. Acesta a mărturisit în cadrul unei emisiuni de televiziune faptul că are parte de o perioadă foarte dură. Mama sa care l-a înfiat la vârsta de un an a fost diagnosticată cu cea mai cruntă boală. Designer-ul nu a mai văzut-o pe aceasta din luna martie, din cauza crizei sanitare, iar săptămânile trecute a aflat vestea cea neagră. Bărbatul a povestit în detaliu amănunte despre viața sa pe care de-a lungul anilor nu le-a mărturisit fanilor. Invitat la „Vorbește Lumea” , designer-ul a mai muțumit încă o dată părinților săi care l-au crescut pentru educația aleasă pe care a primit-o și pentru posibilitățile pe care le-a avut. Mama lui a fost operată de curând. Aceasta are 80 de ani și locuiește la Munchen, Germania. Din păcate, după ce s-au închis granițele a fost nevoit să se vadă și să comunice cu cea iubită doar prin intermediul rețelelor de socializare.

“Sunt înfiat de la un an. Nu pot să zic că țin minte foarte multe, dar cred că am tras loz în plic din punctul acesta de vedere, pentru că am ajuns într-o familie care este nu frumoasă, este absolut armonioasă, iubitoare! Educația pe care am primit-o, posibilitățile pe care mi le-au oferit… nu cred că aș fi nimerit mai bine în niciun loc pe această lume. Nu mi-am căutat părinții biologici niciodată. N-am vrut să știu nimic. Ea este mama mea, el este tatal meu! Nu există altceva”

Tatăl lui a murit în urmă cu un an