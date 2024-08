Dorința lăsată cu limbă de moarte de Alain Delon nu va fi îndeplinită. Ce refuză copiii actorului să facă

Cinematografia franceză și mondială este mai săracă, odată cu dispariția unuia din marii săi exponenți, Alain Delon. Regretatul artist s-a stins din viață la 88 de ani, după o lungă perioadă de suferință, iar acum, se pare că nici dorința lăsată cu limbă de moarte nu-i va fi îndeplinită. Află ce refuză copiii actorului să facă.

Milioane de fani din întreaga lume plâng pierderea lui Alain Delon. Legenda filmului francez care a murit duminică, a avut dorințe speciale pentru înmormântarea sa.

Într-unul dintre ultimele sale interviuri, el a declarat pentru revista „Paris Match” în 2021 că își dorea o ceremonie funerară catolică. „Dar în mod discret”, a subliniat el. „Nu vreau o înmormântare publică. Nu mă interesează deloc asta”.

În mai multe rânduri, el și-a exprimat și dorința de a fi înmormântat lângă câinii săi. „Vreau să fiu înmormântat înconjurat de animalele mele”, a declarat starul internațional, care a construit o capelă pe proprietatea sa, lângă mormintele celor 35 de câini ai săi. Îi iubea atât de mult încât reprezentau „jumătate din viața sa”.

Alain Delon își iubea atât de mult toți câinii încât i-a îngropat acasă, fiecare dintre ei a primit o piatră funerară și un memorial, iar cuplurile le-a îngropat unul lângă altul. A construit o mică capelă pe proprietatea sa, unde se odihnesc animalele sale de companie.

În timpul vieții, el trebuie să facă un testament pentru a putea fi înmormântat pe proprietatea sa, deoarece dorea să se odihnească alături de câinii săi.

Familia lui Delon a anunțat duminică dimineață că starul a murit liniștit la domiciliul său din Douchy, lângă Paris. Deși, pentru o lungă perioadă, s-au aflat în centrul unui scandal privind situația artistului, se pare că nici acum nu sunt de acord cu el.

Conform publicației britanice The Guardian, se pare că nici dorința lăsată cu limbă de moarte de Alain Delon nu va fi îndeplinită, aceea de a fi înmprmântat alături de ultimul său prieten, un ciobănesc belgian.

Publicația mențnează faptul că dorința regretatului actor a fost respinsă de copiii lui Alain Delon ca urmare a protestelor militanților pentru drepturile animalelor.

Majoritatea fanilor lui Alain Delon știu că actorul iubea câinii. În fiecare interviu, își exprima admirația pentru această rasă fantastică și cererea ca, în cazul morții sale, să fie înmormântat în grădina sa, alături de câinii săi. Actorul ublinia aproape întotdeauna importanța prieteniei și nu lăsa niciodată deoparte dragostea sa profundă pentru câini și animale.

Dragostea lui Delon pentru câini a început în copilărie. Primul său câine a fost un Doberman pe nume Gála, și după cum spune el:

„Odată am țipat la el și chiar l-am pălmuit peste fund. Câinele s-a așezat și s-a uitat la mine. Am văzut-o plângând. Atunci am înțeles totul despre câini, iar de atunci toți câinii mei doar zâmbesc.