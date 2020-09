Dorian, gest superb pentru familie. Ce a făcut, după ce și-a luat mașina de 120.000 de euro

Ce gest impresionant a făcut Dorian Popa pentru familia sa? Cunoscutul cântăreț s-a gândit la cei dragi după ce și-a achiziționat o mașină de 120.000 de euro.

Dar din dar se face Rai! Că Dorian Popa este pus pe cheltuit știam, dar că împarte totul cu toți membri familia abia acum s-a aflat. Cunoscutul cântăreț a fost însoțit de jurnaliștii de la click.ro la un eveniment organizat de fundația Salvați Copiii, prilej pentru o discuție amplă, personală și profundă cu acesta. Desigur că artistul a venit însoțit de cel care l-a făcut lider în trending-ul de pe YouTube – Cheluțu. Acesta a mărturisit că și-a mai îndeplinit încă o dorință, anume să-și cumpere mașina marca Mercedes GLE 53 AMG în valoare de 120.000 de euro.

De asemenea, a ținut să-i facă aceeași bucurie și iubitei sale, căreia i-a luat un Mercedes decapotabil. Zâmbetele primite de vedetă au fost la dublu, pentru că de același vehicul se poate mândri și Mamișor, de care Dorian are mare grijă. „Vreau să știu că toată lumea este motorizată și că toată lumea și-a îndeplinit câte un vis atâta timp cât eu sunt în viață și alături de familia mea”, a mărturisit artistul. Foarte asumat, așa cum a obișnuit publicul în toți anii de când este prezent pe micile ecrane, a spus inclusiv ce a făcut cu automobilul de dinainte de noul cadou pe care și l-a făcut. Solistul a povestit că vechea mașină este la Andrei, la Iași.

„Oricum, îi transmit lui Andrei, prin intermediul reportajului tău, că a luat-o fix la jumătate din banii cu care eu am cumpărat-o, ba mai mult de atât, îmbunătățirile mașinii sunt în valoare de 20.000 de euro, deci prețul ei de 67.000 de euro, plus 20.000, ajungea la 90.000 de mii de euro cu toate îmbunătățirile, eu zic că 37.000 de mii de euro e un preț extrem de rezonabil, cu atât mai mult cu cât eu i-am prelungit garanția și o are până în februarie 2021”

Dorian Popa (Sursa: click.ro)