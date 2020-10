Doliu pentru un cuplu de vedete. A pierdut sarcina: ”Nu am putut opri sângerarea”

Un cuplu cunoscut lumii întregi trece printr-un moment extrem de dificil. Femeia a pierdut sarcina din cauza unor complicații, iar acum cei doi își plâng fiul care trebuia să vină pe lume. Evenimentul fericit al familiei s-a transformat într-un coșmar.

Chrissy și John Legend au împărtășit extrem de trasparent episodul tragic din care speră să se refacă rapid. Imaginile sfâșietoare postate de aceasta pe rețelele de socializare i-au adus pe unii fani în lacrimi. Multe dintre femeile care s-au aflat în această situație i-au urat mămicii putere și multă liniște. Din păcate, fiul cuplului nou-născut a murit, iar părinții sunt devastați. Micuțul pe care l-ar fi chemat Jack urmează să fie înmormântat. Soția lui Legend a împărtășit cu cei care o urmăresc pe rețelele de socializare întreg scenariul șocant. Modelul în vârstă de 34 de ani a ales să-și spună povestea într-o serie de fotografii care îi au drept protagoniști pe ea, soțul ei și fiul lor, Jack.

„Suntem șocați și cupriși de o durere profundă de care doar am auzit până acum, genul de durere pe care nu am simțit-o. Nu am reușit niciodată să oprim sângerarea și să oferim bebelușului nostru lichidele de care avea nevoie, în ciuda pungilor și a pungilor cu transfuzii de sânge. Pur și simplu nu a fost suficient. Pentr Jack al nostru -îmi pare atât de rău că primele câteva momente din viața ta au întâmpinat atâtea complicații, încât nu ți-am putut oferi casa de care ai nevoie pentr a supraviețui. Te vom iubi întotdeauna”

Chrissy Teigen