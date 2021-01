Doliu în showbiz. A murit pe bune, la 24 de ore după un fake news cu moartea actriței

Veste șocantă! O vedetă cunoscută a murit la 24 de ore după ce un fake news cu decesul actriței îi speria pe fanii ei. Din păcate, realitatea s-a dovedit a fi cruntă. Despre cine este vorba și cum s-a petrecut totul?

Doliu în showbiz. O actriță a murit la 24 de ore după un fake news care arăta decesul acesteia

Anunțul prematur al trecerii sale în neființă s-a mulat din nefericire pe realitatea ce avea să șocheze pe toată lumea la doar 24 de ore de la anunțul făcut în presă. Vâlva din mediul online a pornit de la un fake news care indica decesul actriței Tanya Roberts. Tragedia a făcut ca la scurt timp de la vestea tristă artista să-și găsească sfârșitul.

Tanya Roberts s-a stins din viață la 65 de ani, la Centrul Medical Cedars-Sinai din Los Angeles. Vestea a fost confirmată în cursul zilei de marți de partenerul acesteia în New York Times.

Evenimentul tragic a fost anunțat dintr-o eroare cu 24 de ore înainte de către Mike Pingel, un reprezentant al vedetei, care a corectat greșeala în aceeași zi prin confirmarea pentru Associated Press că aceasta e în viață, cu detaliul că starea ei e una foarte gravă. Totul a fost rezultatul unei conversații dintre Pingel și soțul actriței în care bărbatul i-ar fi spus că partenera sa părea „că se îndepărta” în timp ce o veghea în spital.

„Acum îmi spuneți că încă trăiește?”

„Acum îmi spuneți că încă trăiește?”, se aude partenerul acesteia în timp ce vorbește cu reprezentanții spitalului, în timpul emisiunii. Lance O’Brien a izbucnit în plâns. De la spital îmi spun că este în viață. M-au sunat de la terapie intensivă”. Încurcătura l-a făcut pe partenerul regretatei actrițe să treacă prin calvar și prin emoții extrem de puternice de două ori. Din păcate, a doua veste anunța însă tragedia. Conform primelor informații, aceasta NU a fost infectată cu COVID-19. La momentul actual nu sunt cunoscute mai multe detalii despre trecerea în neființă a acesteia.

Filmografie

1975 Forced Entry Nancy Ulman

1976 The Yum Yum Girls April

1977 The Private Files of J. Edgar Hoover Stewardess

1978 Fingers Julie

1979 Tourist Trap Becky

1979 California Dreaming Stephanie

1979 Racquet Bambi

1982 The Beastmaster Kiri

1983 Hearts and Armour Angelica (Isabella)

1984 Sheena Sheena

1985 A View to a Kill Stacey Sutton

1986 Body Slam Candace Vandervagen

1988 Purgatory Carly Arnold

1990 Twisted Justice Secretary

1990 Night Eyes Nikki Walker

1991 Inner Sanctum Lynn Foster

1991 Legal Tender Rikki Rennick

1992 Almost Pregnant Linda Alderson Video

1993 Sins of Desire Kay Egan

1994 Deep Down Charlotte