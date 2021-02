Divorțul l-a schimbat pe Pepe? Artistul a mărturisit tot ce face acum, de când e singur

Pepe vine cu mărturisiri despre schimbările care au intervenit în viața sa după divorțul de mama copiilor lui. Ce spune artistul și cum se simte de când e singur?

Cum se simte Pepe în postura de burlac?

După ani buni de când a uitat de statutul de burlac, iată că divorțul de mama copiilor săi l-a readus la singurătate. Celebrul jurat al emisiunii „Next star” a vorbit despre cum arată acum viața sa și despre cum reușește să se învețe să se descurce din nou singur cu tot.

Amintim că Pepe și Raluca Pastramă nu mai sunt soț și soție, iar actele de divorț au fost semnate într-un cabinet notarial, renunțându-se la scandal și alte acuzații care ar fi adus evenimentul în tribunal.

Artistul a mărturisit că mai degrabă se simte un tătic sexy, iar că indiferent de ce se va întâmpla în viața sa prioritatea lui o reprezintă fericirea fetițelor sale. ”Din punctul meu de vedere, sunt un bărbat asumat, sunt un tătic cât se poate de grijuliu şi de normal, sunt un artist care are grijă de tot ceea ce face şi ce pregăteşte pentru viitor, pentru că am nevoie de continuitate şi respect. Am confirmat în 21 de ani de carieră şi vreau să o fac şi de aici încolo.

Cred că mă consider un bărbat normal şi norocos că până acum am avut multe întâmplări frumoase în viaţa mea şi nu îmi place să mă gândesc la eşecuri. Mai repede sunt un tătic sexy decât un burlac”, a declarat artistul pentru Viva.ro

„Știu tot rostul casei, de la A la Z”

Faptul că acum este singur nu-l sperie, pentru că a dezvăluit că este învățat să se descurce singur, mai cu seamă că a plecat de acasă încă de la 15 ani, moment în care a început să locuiască singur, cu chirie. Vedeta știe să facă mâncare, curățenie, să spele și să calce.