În general, Las Fierbinți e un serial ușor, cu glume la prima mână și cu diverse persoanje stereotip din România. Sunt excepții, așa cum a fost discursul lui Bobiță, interpretat de Mihai Bobonete.

În Las Fierbinți, țăranii din sat încearcă să facă Crăciunul fără porc. Au pierdut toți porcii când cu peste porcină și acum nu prea mai știu ce-i sărbătoarea asta. Pe lângă trimiterile finuțe la adresa PSD, că a lăsat oamenii fără porci, Bobiță ține un discurs excelent despre ce înseamnă Crăciunul.

Reacția lui vine după ce încearcă să le vândă oamenilor carne de oaie. Ei se prind și se iau de Bobiță că i-a mințit, că nu-i Crăciun fără porc. Acesta e momentul când Las Fierbinți mai lansează un discurs excelent despre starea țării, după cel despre educație și politică.

„Ce v-am stricat eu, mă? V-am stricat Crăciunul? Păi, nu era Crăciunul stricat dinainte? Am venit eu, bă, şi v-am lăsat fără cârnaţi şi fără caltaboş?”, zice Bobiță în acest episod din Las Fierbinți. Asta e trimiterea către Putere și către luatul porcilor din curțile oamenilor.

„Am venit eu la careva dintre voi astă-vară să vă iau porcul din coteţe, mă? Am stricat? Eu am vrut să repar, bă! Care a zis, mă, să-mi fie ruşine? De ce să-mi fie ruşine, mă? Să-mi fie ruşine că ce? Că am vrut să vă pun pe masa de Crăciun o bucată de carne? D-aia să-mi fie mie ruşine? Păi, voi nu vă gândiţi, mă, că sunt unii care nici fasole n-au să pună pe masa de Crăciun, mă, şi nu mai zic nimic?”, adaugă acesta.

„De Crăciun stai la masă cu o lumânare aprinsă, cu ăi dragi pe lângă tine, cu copiii fericiţi că e Crăciunul, cu mă-ta, cu tac-tu, cu ăi bătrâni, cu toţii. Aia e, bă, Crăciunul, să te gândeşti că eşti sănătos şi că te-a ţinut Dumnezeu sănătos şi la anu’ să fii la fel de Crăciun, tot sănătos”, zice Bobiță spre finalul discursului său din acest episod din Las Fierbinți.

Mai jos, vezi fragmentul exact din episod în care îi apostrofează pe săteni că se gândesc doar la porc și la ce să pună pe masă.