Diana Dumitrescu a revoltat mamele. De ce nu își mai alăptează copilul: ”Mă trezeam din 3 în 3 ore!”

Diana Dumitrescu a devenit, în urmă cu puțin timp, mamă pentru prima oară. Cu toată că s-a întâmplat recent, actrița a reușit să înverșuneze multe mame din România. Aceasta s-a plâns în nenumrate rânduri despre greutățile pe care le întâmpină, greutăți prin care trece orice femeie care dă naștere, iar acum nu-și mai alăptează copilul dintr-un motiv văzut ciudat de celelalte femei. De ce își privează Diana copilul de cel mai important izvor de vitamine, laptele său?

Diana Dumitrescu este proaspăta mămică a unui băiețel de doar două luni. Cu toate că nu experimentează de multă vreme postura unică în care se află, a reușit să supere multe alte mămici. Înițial a revoltat mămicile pentru că și-a făcut apariția de prea multe ori pe micile ecrane spunând că trece printr-o perioadă foarte grea, mai apoi pentru că a afirmat că nu-și mai alăptează copilu.

Multe mămici din România care s-au arătat enervate de atitudinea sa nu au niciun ajutor în creșterea copiilor lor sau poate nu au o situație materială nici măcar pe jumătate cât cea a Dianei.

„E cu mama. Sunt foarte fericită. Mama a venit din prima săptămână de când am născut. Eu am dormit, sunt odihnită. Am parte şi îi mulţumesc lui Dumnezeu, de un copil foarte cuminte. Doarme noaptea câte şase ore. E rai pentru noi în casă. În primele 3-4 săptămâni cât am alăptat trebuia să mă trezesc. Hrăneam copilul din trei în trei ore. S-a înţărcat singur, a trebuit să îi dau biberon pentru că nu lua în greutate şi nu a mai vrut”

Diana Dumtirescu