Diana Bulimar a pozat fără haine. Cum arată gimnasta noastră, de fapt

Diana Bulimar, gimnastă de talie mondială, participantă la Jocurile Olimpice de vară din 2012 și concurentă iubită la ”Exatlon”, a renunțat la haine pentru o ședință foto de excepție. Sportiva s-a lăsat fotografiată purtând doar o pereche de blugi, fiind machiată discret, cu părul desprins căzându-i pe spate.

Diana Bulimar și-a descoperit apetitul pentru pictoriale și social media după ce a făcut parte din echipa Faimoșilor la ”Exatlon”, show difuzat pe Kanal D. Aceasta a acceptat să pozeze în ipostaze inedite, la metrou, pe stradă sau făcând șpagatul între două mașini.

Mai mult, multipla campioană a demonstrat recent că, pe lângă putere și perseverență, are și senzualitate. Una dintre cele mai recente ședințe foto realizate de fosta concurentă ”Exatlon” este surprinzătoare, aceasta acceptând să facă un cadou topless fanilor ei, însă unul discret și de bun gust.

Sportiva, despre sacrificiile de a face performanță

„Am început gimnastica la vârsta de 3 ani, la 5 eram un pachet de mușchi, mai fit ca Arnold Schwarzenegger. Da, am muncit, mult, pentru a crește mușchii aceia, dar, de ce să mint, am primit o parte bună de moștenire de la tata și el atlet fiind. Puteam mânca orice, la orice oră din câte îmi aduc aminte pentru că sincer nici măcar nu luam în seamă acest subiect. Lucrurile s-au schimbat puțin în momentul în care am ajuns într-un lot olimpic de gimnastică unde mâncam doar ceea ce mi se punea în față și la ore fixe, existente sau nu.

Că îți plăcea sau nu, mâncai de foame, nu de gust, dar nutrițional totul era în ordine… pentru antrenori, că noi ne doream mai multe zaharuri, normal, eram copii, dar nu prea multe pentru că eram conștiente de turele de alergare cu două treninguri pe noi pe care le băgăm dacă nu eram bine “la cântar”. Timp de 10 ani, fiind componenta lotului de gimnastică am realizat că, indiferent dacă aveai 14 sau 20 de ani, mâncai exact ca cea de lângă tine. Acest fapt a împiedicat dezvoltarea propice. Frica de antrenamente grele și de cântar m-au ținut în frâu din a mânca 3-4 ciocolate deodată, chiar dacă aș fi putut. Îmi amintesc cu drag de acea perioadă, de aceea putem spune că toate aceste lucruri le împachetăm frumos și le așezăm într-o cutie pe care scriem “sacrificii””, a povestit Diana Bulimar într-un interviu.